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«مساحة معرفة» تردد «معزوفة البحار»

12/10/2023 8:01:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، تظاهرة تعليمية بيئية بعنوان ((معزوفة البحار))، ضمن سلسلة ((مساحة معرفة))، بحضور ما يزيد على 450 من الباحثين والمهتمين والطلبة سفراء الاستدامة.

وتضمن الملتقى، الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، حوارات حول الاستدامة، وتغير المناخ، وذلك بالتزامن مع اجتماع العالم في دبي في مؤتمر الأطراف ((COP28)).

وأكد عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته في افتتاح الملتقى، أن تنظيمه يأتي انطلاقاً من الالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية، والحرص على تعزيز المعارف بأهمية التنمية المستدامة في البيئة، والشعور بالمسؤولية تجاهها.

وتضمن برنامج الملتقى، جلسة نقاشية تفاعلية بين فاهاكن ماتوسيان المتخصص في الصوتيات والتقنيات، وعالم الأحياء وصانع الأفلام العالمي توم موستيل، أدارتها إيزابيل أبو الهول، رائدة بارزة في مجال الثقافة في دولة الإمارات.

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