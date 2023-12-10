أنغام ومقطوعات موسيقية عالمية تعطر أجواء «الظفرة للكتاب 2023»

يستقبل مهرجان الظفرة للكتاب 2023، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار ((يسقي الظفرة ويرويها))، زواره بعروض حية، تقدم فنوناً موسيقية متنوعة باستخدام آلات مختلفة شرقية وغربية، تبرز الدور الذي يقوم به المركز في نشر الثقافة والفنون باختلاف أنواعها، وحرصه على إبراز المواهب وتقديم تجربة متميزة لزواره.

وعلى جنبات الطريق الموصل إلى الساحة الرئيسة للحديقة العامة بمدينة زايد، يصطف مجموعة من الفنانين الموسيقيين الشباب، يعزف كل منهم لحنه المتفرد، الذي يبرز به الأجواء الخاصة بالمهرجان والتي تفيض بالفرح والمحبة، حيث يبدع فنان بالعزف على الناي، ويقدم آخر عزفاً منفرداً على آلة العود ليقدم ألحاناً شرقية تمتع المستمعين.

وفي جهة أخرى، وشارع مقابل، يتألق أحد الفنانين في عزفه على آلة القانون تلك الآلة المتميزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، ويقدم فنان آخر عزفاً متميزاً على آلة الكمان، وكذلك يفعل فنانون آخرون بالعزف على آلات مختلفة مثل الناي والقيثارة.

وعبرت عروض الموسيقى الحية عن هوية مهرجان الظفرة للكتاب 2023، وخصوصيته احتفالية شاملة تجمع بين الفنون والثقافة، والحاضنة للفنون والمشجعة لها، وكذلك أبرزت ارتباط الفنون بالأدب والثقافة ارتباطاً وثيقاً، كما دلت على المكانة الثقافية المتميزة لمنطقة الظفرة وجمال طبيعتها وبيئتها المتنوعة.