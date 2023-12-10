مبادرات مبدعي شباب الإمارات «تحرس» ألق وجماليات مفرداتنا

تشكل المفردة الإماراتية، جزءاً مهماً من الموروث، واللهجة الإماراتية غنية بالمصطلحات والمفردات المتنوعة نظراً لتنوع بيئاتها واختلافها، بين البر والبحر، فقد تتشابه المفردات وتختلف معانيها، وتغيب عن ذاكرة الأجيال الحاضرة الكثير من هذه المفردات نظراً لقلة استخدامها، ولهذا السبب سخر عدد من الإماراتيين حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم محتوى هادف يعنى بالمفردة، ويساهم في نشرها وإعادة استخدامها من خلال توضيح مرادفها ونطقها واستخدامها.

مراحل

وتحدثت لمياء الشامسي التي أنشأت أحد الحسابات المعنية بالموروث الشعبي المختص باللهجة والمفردات الإماراتية، حيث تحرص من خلال هذا الحساب على الحفاظ على المفردة الإماراتية، ونقلها للأجيال ونشرها فيما بينهم.

وتطرقت الشامسي إلى تجربتها التي انطلقت في عام 2014، ضمن نطاق العائلة والمعارف، ومرت بمراحل بدءاً من تركيزها على الكلمة، ومن ثم الجملة حتى تم توظيف الفيديوهات الصوتية في حوارات لتوضيح النطق السليم للمفردة ومعناها واستخداماتها، وذلك في حساب خصصته للمفردة احتفاءً باللهجة الإماراتية واعتزازاً بها.

وتضيف لمياء الشامسي، وهي باحثة لغوية في اللهجة الإماراتية، وحاصلة على درجة البكالريوس في التاريخ، أنها تعتبر ما تقدمه أمانة ومسؤولية تحملها على عاتقها، لذا فهي تحرص على التأكد من هذه المفردات قبل نشرها، ومصادرها متعددة مثل الأمهات والجدات، والكتب الموثوقة المصدر، والتواصل أيضاً مع المختصين، مع مراعاة وتوضيح اختلاف المفردة بين البيئات الإماراتية المختلفة، فقد تتشابه بعض الكلمات لكن يختلف استخدامها وأيضاً نطقها بين بيئة وأخرى أو حتى المناطق والإمارات.

وتقول الشامسي، إنها تحظى بمتابعة كبيرة لدى شريحة الشباب ويتفاعلون بشكل إيجابي مع ما يطرح من محتوى يحرص على تعزيز الهوية الوطنية وحفظ جانب من جوانب الموروث، وهذه الحسابات سهلت وصول المعلومة والمحتوى للجميع من خلال توفر الهاتف لدى الجميع والذي يسمح بانتشار هذه الفيديوهات، حيث يتداولها الجميع، مشيرة إلى أنها بصدد نشر كتاب مطبوع بعنوان (محلاها رمستنا)، يقدم محتوى مشابهاً ويضم مفردات إماراتية ومعانيها.

تجربة

ويأتي اهتمام الشاب الإماراتي مطر الشامسي بالمحتوى الإماراتي، وتحديداً المفردات المحلية، انطلاقاً من حرصه على تعزيز المشهد الثقافي في الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ما يعني تعدد اللغات وتنوعها، وتماشياً مع سعي دولة الإمارات التي خصصت البرامج والمهرجانات والأنشطة التي من شأنها أن تحافظ على الموروث.

وعن تجربته في صناعة المحتوى المختص بهذا الموروث، يؤكد مطر الشامسي، أن حرصه على الموروث هو ما دفعه لإنشاء صفحة تقدم محتوى هادفاً ومفيداً، حيث تلمس من خلال تفاعل المتابعين والجمهور الذي يلتقي به في الفعاليات الأثر الإيجابي لهذا المحتوى الذي يحرص من خلال على إيصال معلومة مفيدة ودقيقة وصحيحة، من خلال بحثه المستمر بين صفحات الكتب المختصة بالتراث، أو مجالسة كبار السن وسؤالهم.

ولفت إلى استخدام أو معرفة المفردات المحلية التي قل استخدامها يعود إلى التداخل الثقافي والتطور التقني، لذا يحاول إعادة استخدام هذه المفردات التي قد يختلف استخدامها أو حتى معناها بين البيئات الإماراتية، ويؤكد أن هذا يحقق نوعاً من الاستدامة حين تتداول هذه المفردات بين الأجيال.

وأعرب عن أمله في أن تخصص القنوات المحلية برامج معنية بهذا الأمر طوال العام دون أن تقتصر على شهر رمضان المبارك، وتخصص لها الجوائز.