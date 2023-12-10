أشياء من الماضي

يَا غَايِصِيْن إهْذُوْا بِهْ

هَيْرٍ عَالِيْ ظِنَنْ

مِنْه اللُّوْلُوْ لِفَوْا بِهْ

يَكٍ وْخَلْط دْوَنّ

أسسها عام 1981 الأديب الراحل حمد بن خليفة أبو شهاب.. إشراف: الشاعر سَيف السعدي