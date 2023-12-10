طارق المنهالي يغني قصيدة للمتنبي على ألحان إماراتية في «تعبير الأدبي»

تنطلق اليوم النسخة الثانية من ((ملتقى تعبير الأدبي))، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) في مكتبة محمد بن راشد، ويستمر الملتقى حتى غد، ذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين والمهتمين بالأدب، وبحضور نخبة من الكتّاب والنقاد والمؤلفين والملحنين والشخصيات الثقافية والإعلامية المحلية والعربية.

وسيغني الفنان الإماراتي طارق المنهالي في ((ملتقى تعبير الأدبي))، وسيقدم أغاني متنوعة عبر قصائد فصيحة بقالب لحني شعبي.

موال

وفي هذا السياق، أكد المنهالي لـ((البيان)) أنه اختار قصيدة أبوالطيب المتنبي ليغنيها في فعاليات الملتقى بألحان شعبية إماراتية من تلحينه، سيبدؤها بموال شهير لقيس بن الملوح يقول فيه:

ولما تلاقينا على سفح رامة

وجدت بنان العامرية أحمرا

فقلت خضبت الكف لعد فراقنا؟

فقالت معاذ الله ذلك ما جرى

وأضاف المنهالي: ((بعد الموال سأغني للمتنبي واحدة من قصائده الشهيرة بعدما أدخلت عليها ألحاني الشعبية، وسبق أن قمت بذلك في برنامج ((أمير الشعراء))، وكان ذلك أول ظهور للون الإماراتي بهذا الشكل، وسأغنيها برفقة العود)).

وتابع المنهالي: ((الفكرة الأساسية أنني حينما تخرجت في أكاديمية بيت العود العربي التي تعد معهداً عالياً للموسيقى في الإمارات، أردت أن أشق طريقاً جديداً والمنافسة باللون الشعبي لأنه لون بيئتنا، واستطعت الغناء بالفصحى، لأنها لغتنا الأم ويمكنها أن تصل إلى كل العرب)).

مراعاة

ويرى المنهالي أن الأغنية المحلية بشكلها وكلماتها المحلية البحتة تصل للإمارات ودول الخليج، ولكنها تصعب على المستمع من أبناء بلدان عربية أخرى لا تعرف لهجتنا المحلية.

ويشير المنهالي في السياق إلى أن قصيدة المتنبي التي اختارها تتكون من 60 بيتاً تقريباً، اختار منها ثمانية أبيات، لافتاً إلى أن الجيل الجديد لا يتحمل الإطالة كما في الأغاني القديمة، أما القصيدة التي اختارها، فعنوانها ((أروح وقد ختمت على فؤادي))، وتقول القصيدة:

فِداً لَكَ مَن يُقَصِّرُ عَن مَداكا

فَلا مَلِكٌ إِذَن إِلّا فَداكا

وَلَو قُلنا فِداً لَكَ مَن يُساوي

دَعَونا بِالبَقاءِ لِمَن قَلاكا

وَآمَنّا فِداءَكَ كُلَّ نَفسٍ

وَإِن كانَت لِمَملَكَةٍ مِلاكا