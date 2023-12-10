دبي وجهة عالمية فاخرة ومفضلة لحفلات الزفاف

تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية وجهة مفضلة في شتى حقول الإيجابية والإبداع والفرح والتميز في عالمنا، بفضل ما تنعم به من مقومات فريدة وبيئات إبداعية وطقوس وبنى فاخرة الطراز. وفي هذا الصدد، تحولت الإمارة إلى وجهة مثالية للمقبلين على الزواج، حيث تتيح للعرسان إمكانية الاحتفال بيوم زفافهم بأسلوب أنيق، في ظل ما تقدمه، عبر فنادقها ومنتجعاتها الفخمة الأنيقة ومقوماتها الخدمية ومناظرها الطبيعية من خيارات متعددة لحفلات الزفاف الفاخرة، وهذه المواقع تضاف إلى أماكن رائعة أخرى في دولة الإمارات، ومن ذلك مرافق سياحية فخمة ومواقع صحراوية رائعة عند المغيب، أسهمت في تتويج دبي والإمارات بوجه عام، بوصفها المكان المثالي لحفلات الزفاف الفاخرة. ووفق موقع مجلة ((أوتلوك ترافيلر)) الهندية، احتلت دبي مرتبة عالية في خيارات الأزواج من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويرى الموقع أن الأزواج يختارون في الغالب المنتجات والفنادق الفخمة، رغبة منهم في أن يستمتع ضيوفهم بالفخامة التي تأتي مع استضافة حفلهم، ناقلاً عن أحد مصوري حفلات الزفاف شري بهجت، قوله إن ((العديد من الأزواج الهنود يجدون أن الهندسة المعمارية المعاصرة والأماكن ذات الذوق الرفيع في دولة الإمارات تتماشى تماماً مع رغبتهم في إقامة حفل زفاف عصري وأنيق، كما توفر الإمارات فرصة لالتقاط صور للأزواج في أكثر الأماكن سحراً، حيث تتميز الإمارات بساعاتها الذهبية الممتدة التي تلي شروق الشمس وقبل غروبها، ما يمنح المصورين الفرصة لالتقاط لحظات أثيرية حقاً)).

صدارة

وتتصدر دبي الوجهات المفضلة في ظل الزيادة المطردة لحفلات الزفاف التي استضافتها في السنوات القليلة الماضية، إذ تشتهر المدينة، حسب الموقع، بسحرها ومعالمها السياحية الشهيرة، وتجمع بين مزيج من السحر العربي التقليدي والتراث والأجواء المعاصرة ما يجعلها وجهة زفاف مرغوباً فيها.

ويرى موقع ((أوتلوك ترافيلر)) أن مراكز التسوق الفخمة والفنادق الفاخرة تجعل دبي مكاناً مثالياً لاستضافة حفل زفاف فاخر وحالم، وتتيح المدينة الارتقاء بالحفلات إلى مستوى أعلى، ناقلاً عن أحد منظمي حفلات الزفاف ويدعى ديفانتشي باتيل، قوله ((إن الطعام يحظى بالأولوية إلى جانب الديكور والترفيه. ومع ذلك، فإن التفضيلات الشخصية في هذا الصدد مهمة أيضاً. وفي حين أن هناك العديد من السبل لاستضافة حفل كبير، إلا أن دبي تتمتع أيضاً بجاذبية كبيرة للزوجين الأكثر ميلاً إلى الإبداع، واللذين يقدران الجمال على استعراض الثراء الواضح)).

خيارات

وعن ذلك، يشير إلى أن الأزواج الراغبين في جعل يومهم الكبير متميزاً، بإمكانهم النزول في مخيم بدوي تقليدي في الصحراء، حيث يكون الطقس من أكتوبر وحتى مايو لطيفاً، ما يجعل حفلات الزفاف على الشاطئ أيضاً خياراً مثالياً، حيث تشكل اليخوت والفيلات الخاصة أحد الخيارات الشائعة أيضاً، ناقلاً عن المصور المحترف عهد حفيظ قوله ((تتمتع دبي بالكثير من الإمكانات، فإذا كنت صاحب ميزانية يمكنك أن تكون مبدعاً للغاية، ولكن حتى من دونها، هناك طرائق عديدة لإقامة حفل زفاف جميل في دبي نظراً للعدد الكبير من الأماكن الخلابة)).

ويشير الموقع إلى أن إيجاد الطبق المناسب لا يشكل مشكلة على الإطلاق في دبي، وأن المدينة تتيح تجربة أشياء غير متخيلة، مثل إقامة زفاف في الماء أو عبر رحلة سفاري بالصحراء، هذا من دون ذكر أن هناك عدداً من جواهر التخطيط لحفلات زفاف غير مكتشفة في دبي، تعد صديقة للبيئة ومستدامة.