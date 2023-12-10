العدسات السعودية والكويتية والعُمانية.. إبداع «ملوّن» متألق

المحور العام، بشقّيه الملوَّن والأبيض والأسود، هو محورٌ دائم الحضور، وقد كان من أكثر الفئات استقبالاً للمشاركات، ضمن محاور الدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي. المصورون من مختلف دول العالم، يفضّلون هذا المحور لتقديم أعمالهم ذات الإبداع الحرّ.

في المحور ((العام – الملوّن))، فاز بالمركز الأول ((ألكسندر شيهونين)) من روسيا الاتحادية، بصورةٍ لكاسحة الجليد أثناء عملها في تمهيد الطريق أمام السفن الأخرى، بالقرب من القناة الرئيسة لسد ((سانت بطرسبرغ)). تلاه ثانياً المصوّر الكويتي ((بدر علي حسين))، بصورةٍ ليليةٍ ذاتُ إضاءةٍ ساحرة لثعلبٍ يجوب الصحراء تحت جُنح الظلام. المصوّر الهندي ((هيرميس فالياندييل)) جاء ثالثاً، بصورةٍ لطائر الهدهد وبفمه وجبته ((الدودة))، بينما يضيء شروق الشمس السماء، حيث تتفتح الأجنحة في حركةٍ سلسةٍ عالقةٍ بين الضوء والظلام.

أما المحور ((العام – الأبيض والأسود))، فقد انتزع صدارته المصوّر ((رافي كانت كورما)) من الهند، بصورةٍ من نهر ((يامونا)) في دلهي، الهند، حيث تحوم طيور النورس بسعادةٍ حول القارب لالتقاط الحبوب. المصوّر السعودي ((طالب عبد الله المري)) حلَّ ثانياً، بصورةٍ من قلب محمية ((ماساي مارا)) في كينيا، فبينما ترسم الشمس السماء بألوانٍ ذهبية، تتجسّد تلك اللحظة المدهشة. تظهر الزرافة وكأنها قادمةً من ضوء الشمس، وتعكسُ صورتها الظلّية الجميلة أناقة الحياة البرية. المصوّر ((سالم سلطان الحجري)) من سلطنة عُمان، حجز المركز الثالث، بعملٍ ملحميّ ذي زاويةٍ فريدة، لانطلاقةٍ مُثيرة للإبل في بداية أحد سباقات الإبل التقليدية في سلطنة عُمان.

فلاش

السعودية والكويت وسلطنة عُمان، مراكز ثقلٍ للإبداع الفوتوغرافي المتلاعبِ بالألوان

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي