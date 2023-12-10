«أيام الشندغة» تختتم «قوافل» سفرها في عوالم التراث وقصصه

أسدلت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) الستار على فعاليات مهرجان ((أيام الشندغة)) الهادف إلى تعريف زوار حي الشندغة التاريخي بتفصيلات وجمال التراث البحري المحلي وتأثيره في الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك عبر تشكيلة فعاليات مبتكرة وتجارب ثقافية متنوعة قدمتها الهيئة لأبناء المجتمع وزوار المهرجان، وهو ما يتناغم مع التزاماتها الهادفة إلى صون التراث والمحافظة عليه وتعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي.

رحلة إبداعية

وبدا المهرجان الذي رفع شعار ((لنحتفِ معاً بتراثنا البحري)) بمنزلة رحلة إبداعية أتاحت للزوار فرصة ممارسة الحرف التقليدية والتعرف إلى طرائق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والحبال، وصنع القرقور وشباك الصيد وفلق المحار، وممارسة حرفة سف الخوص، واكتشاف أسرار صنع الدخون والحناء، وغيرها، وهو ما يبرز حرص الهيئة على إبراز إرث دبي البحري المستدام، وتمكين أفراد المجتمع من استكشاف علاقة الإمارة بالبحر، وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به.

وشهد مهرجان ((أيام الشندغة)) تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، ومن بينها ورشة ((الإبحار والرسم)) التي أتاحت للجمهور اختبار حياة الخور والتعرف إلى حياة الصياد وتفصيلات معداته البحرية، وورشة ((بناء القوارب)) الهادفة إلى تعزيز التعاون وغرس روح العمل الجماعي بين المشاركين، بينما أتاحت ورشة ((كتابة وأداء النهمة)) لزوار حي الشندغة التاريخي إمكان التعرف إلى عناصر ووظائف النهمة البحرية.

تجربة

في حين منحت ورشة ((تصميم القوارب)) للأطفال تجربة بناء قوارب تقليدية، وكذلك التعرف إلى أنواع الأسماك المحلية التي تعيش في المنطقة عبر ورشة ((صنع الأسماك الحسية)).

واستضاف المهرجان طوال فترة تنظيمه مجموعة من العروض الفنية والفلكلورية المستلهمة من الموسيقى الساحلية التقليدية قدمها العديد من فرق الفنون الشعبية المحلية، إلى جانب تقديم ((مسرح الشباب للفنون)) عرضاً مسرحياً بعنوان ((طوي غبيشة)) وهو من تأليف وإخراج مرعي الحليان ومشاركة الممثل حسن يوسف، كما أتيحت للزوار فرصة التعرف إلى مجموعة الألعاب الشعبية التقليدية الإماراتية الشهيرة، ومن بينها لعبة ((الجحيف))، و((الكرابي))، و((الدسيس)).