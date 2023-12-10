12 حالة تدخل إيجابي لتقنية «الفيديو» ولقاء الجزيرة مع عجمان في الصدارة

شهدت الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين تدخل تقنية الفيديو في 12 حالة، في 7 مباريات، منها مباراة الجزيرة مع عجمان، والتي شهدت 4 تدخلات من تلك التقنية، مما يحسب للحكام القائمين على تلك التقنية، كما يكشف الخلل الواضح في أداء حكام الساحة، والذين جاء أداؤهم دون المستوى، في تراجع واضح للجولة الثانية على التوالي، يستلزم مزيداً من العمل الفني، خلال الفترة المقبلة.

تدخلت تقنية الفيديو بشكل إيجابي في قرار طرد لاعب العين جونانان سانتوس، وطرد لاعب كلباء مهدي قايدي، وطرد حارس الجزيرة عبد الرحمن العامري، وطرد لاعب الجزيرة مامادو كلوبالي، وإلغاء احتساب ركلة جزاء لصالح الجزيرة، واحتساب ركلة جزاء للشارقة في مباراته أمام حتا، واحتساب ركلة جزاء لحتا، وإلغاء هدف النصر للتسلل، وتدخل إيجابي باحتساب هدف للنصر، وإلغاء هدف لكلباء بسبب التسلل.

كما شهدت مباراة الوحدة مع الجزيرة العديد من الحالات التحكمية المثيرة للجدل، على الرغم من قيادة الحكم السلفادوري ايفان بارتون للمباراة، منها قرار طرد لاعب الوحدة خالد بطي، حيث إن الاحتكاك مع لاعب الوصل علي صالح لا يرتقي لقرار الطرد، وعدم احتساب ركلة جزاء للوحدة كما يقول إبراهيم المهيري المحلل بقناة دبي الرياضية.

حالات تحكيمية

.احتسب الحكم هدفاً لخورفكان وهو سليم وليس به شبه تسلل

.إلغاء هدف لكلباء بداعي التسلل قرار صحيح

.قرار صحيح للحكم بطرد لاعب الإمارات فهد سبيل للعب العنيف.

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