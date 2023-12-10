الظفرة يعزز وصافته لدوري «الهواة» بالنقطة 22

عزز الظفرة وصافته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) بفوزه أمس على ضيفه ((سيتي)) بنتيجة 2 - 0 في الجولة 11، وسجل الثنائية الانجليزي بنيك افوبي في الدقيقتين 80 و52، ووصل رصيد الفريق إلى 22 نقطة بالمركز الثاني.

وحقق مسافي فوزاً مهماً على مضيفه مصفوت بهدف ايمانويل ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد مصفوت عند 6 نقاط.

وفاز ((غلف يونايتد)) على مضيفه التعاون بهدف هانس لودروب في الدقيقة (90+4) وارتفع رصيده إلى 13 نقطة.

وفاز ((يونايتد اف سي)) على ضيفه ((غلف اف سي)) بهدفين نظيفين سجلهما لويس مارسيلو في الدقيقتين 33 و67 ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز الرابع.

وتقام اليوم 4 مباريات تجمع الفجيرة مع دبا الحصن، ودبا الفجيرة مع الحمرية والذيد مع الجزيرة الحمراء والرمس مع العربي.

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