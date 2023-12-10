هارتونو وتيخونوفا في نهائي «الحبتور للتنس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهلت الهولندية أريان هارتونو، لملاقاة الروسية أنستاسيا تيخونوفا، في نهائي فردي بطولة ((تحدي الحبتور)) الدولية لتنس السيدات،المقامة حالياً بملاعب فندق الحبتور غراند، وجاء تأهل أريان بفوزها على البريطانية هيزر واطسون بمجموعتين مقابل واحدة ، بعد مباراة ماراثونية استمرت 186 دقيقة، فيما تغلبت الروسية أنستاسيا تيخونوفا، على الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا، بمجموعتين دون رد.
وفي منافسات الزوجي، تأهل الثنائي البريطاني المكون من هيزر واطسون وزميلتها أوليفيا نيكولاس إلى النهائي، بعد فوزهما على الزوجي المكون من السلوفاكية فيرا هرونكاكوفا، والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك، بمجموعتين دون رد. ويلتقي الزوجي البريطاني في النهائي مع الزوجي المجري المصنف الأول على البطولة، والمكون من تيميا بابوس وفيرا زنوفيرفا.
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