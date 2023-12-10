هارتونو وتيخونوفا في نهائي «الحبتور للتنس»

تأهلت الهولندية أريان هارتونو، لملاقاة الروسية أنستاسيا تيخونوفا، في نهائي فردي بطولة ((تحدي الحبتور)) الدولية لتنس السيدات،المقامة حالياً بملاعب فندق الحبتور غراند، وجاء تأهل أريان بفوزها على البريطانية هيزر واطسون بمجموعتين مقابل واحدة ، بعد مباراة ماراثونية استمرت 186 دقيقة، فيما تغلبت الروسية أنستاسيا تيخونوفا، على الأوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا، بمجموعتين دون رد.

وفي منافسات الزوجي، تأهل الثنائي البريطاني المكون من هيزر واطسون وزميلتها أوليفيا نيكولاس إلى النهائي، بعد فوزهما على الزوجي المكون من السلوفاكية فيرا هرونكاكوفا، والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك، بمجموعتين دون رد. ويلتقي الزوجي البريطاني في النهائي مع الزوجي المجري المصنف الأول على البطولة، والمكون من تيميا بابوس وفيرا زنوفيرفا.

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