Monday, 11 December 2023 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو

12/10/2023 8:01:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق بن دري بكأس ونستون تشرشل للبولو، بفوزه على ((انكورا لامار)) 4 - 2 بالمباراة النهائية أمس، وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث، بعد تغلبه على((إيه إم بنجاش))، 7 - 4. كما نال مارتين روزاندال ((بن دري))، جائزة أفضل لاعب، واختير المهر ريليكيا لخالد العمران، أفضل خيل. نظم البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN10122023000110011019ID1107567209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث