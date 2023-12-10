«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو

فاز فريق بن دري بكأس ونستون تشرشل للبولو، بفوزه على ((انكورا لامار)) 4 - 2 بالمباراة النهائية أمس، وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث، بعد تغلبه على((إيه إم بنجاش))، 7 - 4. كما نال مارتين روزاندال ((بن دري))، جائزة أفضل لاعب، واختير المهر ريليكيا لخالد العمران، أفضل خيل. نظم البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

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