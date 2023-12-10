«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو

«بن دري» بطل كأس «تشرشل» للبولو
التاريخ
12/10/2023 8:01:39 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق بن دري بكأس ونستون تشرشل للبولو، بفوزه على ((انكورا لامار)) 4 - 2 بالمباراة النهائية أمس، وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث، بعد تغلبه على((إيه إم بنجاش))، 7 - 4. كما نال مارتين روزاندال ((بن دري))، جائزة أفضل لاعب، واختير المهر ريليكيا لخالد العمران، أفضل خيل. نظم البطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.
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