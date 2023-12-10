«الفيكتوري» وصيف مونديال الشارقة للزوارق السريعة

توج زورق فريق الفيكتوري رقم 4، بقيادة السويدي إريك ستارك، وصيفاً لبطولة العالم، وجولة الشارقة الختامية للزوارق السريعة ((الفورمولا 1))، خلف بطل الجولة السويدي جوناس اندرسون قائد زورق ((فريق السويد)) رقم 14 بطل الجولة الختامية ((جائزة الشارقة الكبرى))، فيما نال الإماراتي ثاني القمزي، قائد زورق فريق أبوظبي رقم 2، المركز الثالث لجولة الشارقة الختامية لبطولة العالم، وتوج الأبطال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك.

ورفع أندرسون رصيده إلى 83 نقطة، فارضاً سيطرته على قمة الترتيب العام للبطولة، فيما رفع ستارك رصيده إلى النقطة 50، وحل ثالثاً، الفرنسي بيتر مورين قائد الزورق رقم 7، بوصوله للنقطة 42. وتمكّن فريق أبوظبي من حصد المركز الثاني في المنافسة على لقب الفرق، إضافة إلى حصوله على وصافة العالم في لقب السرعة، عن طريق زورق أبوظبي رقم 1، بقيادة الأمريكي شون تورنتي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز