خالد عبيد: 9 مشاهد الأبرز في الجولة العاشرة

أكد خالد عبيد المحلل الكروي ولاعب النصر السابق، أن الجولة العاشرة في دوري أدنوك للمحترفين، شهدت 9 مشاهد فنية بارزة، اختصرت بكل تفاصيلها معظم أحداث الجولة، ولعل أبرزها أن أداء شوط واحد بكل قوة لا يكفي الوصل من أجل المحافظة على صدارة ((دورينا)).

01 على الرغم من صدارة الوصل لقمة الدوري برصيد 24 نقطة، إلا أن صراع المنافسة لا يزال ساخناً، والفارق بين المركزين الأول والرابع ممكن تقليصه بنتيجة مباراة واحدة، لذلك فالصراع متواصل بين الوصل وشباب الأهلي والعين والشارقة، والتنافس بينها سيستمر لأن الفرق الأربعة تمتلك كل مقومات المنافسة الحقيقية، ولديها احتياط قادر على صنع الفارق.

02 استمرار خسائر حتا والإمارات يجعلهما الأقرب للعودة إلى دوري الهواة، ما لم يتم تعزيز صفوفهما بعناصر قادرة على صنع الفارق خلال القيد الشتوي المقبل، ويدخل معهما الثلاثي خورفكان والنصر وعجمان، وإن كانت حظوظها للنجاة أفضل للعديد من الأمور.

03 نجح الوصل في المحافظة على صدارته للدوري، على الرغم من تعادله مع الوحدة بهدفين لكل منهما ولا يزال الوصل يقدم شوطاً واحدة في مبارياته الأخيرة، على الرغم من أن الفريق يضم عناصر جيدة من اللاعبين، ومثل هذا التراجع له تأثير سلبي ما لم يتم تداركه، أما الوحدة فيعاني من فكر بعض لاعبيه وكيفية تعاملهم مع أحداث المباريات، فقد أهدر الفرق العديد من النقاط على ملعبه مما يحد من طموحه.

04 لاعبو الجزيرة الأجانب عليهم العديد من علامات الاستفهام، جعلت أداء الفريق متذبذباً، حيث إن المستوى لا يرتقي مع مكانة النادي، ولعل التماسك المؤقت للجزيرة يعود إلى جهد لاعبيه المواطنين المميزين، كما وقع الفريق في العديد من الأخطاء الفردية خلال مباراته أمام عجمان والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف، منها توقيت خروج الحارس وارتكابه خطأً أدى لنيله بطاقة حمراء تسببت في تعرضه لخسارة قاسية، في الوقت نفسه يقدم عجمان مستوى طيباً تحت قيادة مدربه دانييل إيسايلا الذي أعاد تنظيم صفوف الفريق.

05 انضباط شباب الأهلي وحسن تعامل الفريق مع مباراته أمام الإمارات، حيث استغل ضعف المنافس في زيادة غلته من الأهداف بتسجيله عدداً كبيراً بلغ 7 أهداف، وهو العدد الأكبر منذ انطلاقة المسابقة هذا الموسم، وشباب الأهلي يتعامل مع المباريات بالمنطق، وهو كيفية حصد النقاط الثلاث بصرف النظر عن الأداء، ومثل تلك الجدية تقود الفريق للمنافسة على القمة.

06 نجح الشارقة في تجاوز كبوة خروجه من دوري أبطال آسيا وعالج جراحه بفوز معنوي وغالٍ، على حتا بأربعة أهداف مقابل هدف، أعادته للمنافسة على الصدارة، وهذا يعود لإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والجدية في الأداء، ولكن لا تزال خيارات المدرب كوزمين عليها علامات استفهام.

07 واجه العين منافساً عنيداً وتعادل مع كلباء بهدفين، وقد وضح تأثر العين بالطرد، ولكن يحسب له العودة للمباراة في إصرار على عدم نيل الخسارة، ويحسب لكلباء استعداده الجيد للمباراة وحسن تعامل المدرب مع مجرياتها، من خلال اللعب الجماعي، ويجب على مهاجمي الفريق زيادة التركيز في إنهاء الهجمات بعد أن أهدروا العديد من الفرص.

08 استمرار تراجع النصر، مما جعله يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط بعد خسارته من خورفكان، وهذه الخسارة بسبب عدم توفيق المدرب في التعامل مع مجريات المباراة، فمن غير المعقول أن يقوم المدرب باستبدال 3 لاعبين في مركز الارتكاز لمجرد نيل إنذار من الحكم، فأشرك اللاعب موسى ندياي ثم استبدله بخالد جلال ثم استبداله باللاعب سعود عبد الرزاق ثم استبدال اللاعب علي عبد العزيز، في ظاهرة نادرة تحدث بملاعبنا مما يثبت أن النصر يعاني أيضاً في إدارة المباراة من قبل المدرب، الذي زاد من معاناة هذا الفريق العريق.

09 البطائح أثبت أنه الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم بأدائه الجيد وإصرار لاعبيه على الظهور المتميز، ولديه مدرب كفء يقود الفريق للعب جماعي يؤدي إلى مزيد من حصد النقاط، بعد فوزه على بني ياس بهدفين مقابل هدف، فيما يقدم بني ياس كرة جيدة، ولكنه لا يوفق في ترجمه الفرص التي تسنح له إلى أهداف.

الجولة في أرقام

شهدت الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين غزارة تهديفية، حيث استقبلت الشباك 33 هدفاً، جاء 20 منها في الشوط الأول، و13 في الشوط الثاني، وأهدرت ركلتا جزاء من الشارقة وحتا، وتم تسجل 7 أهداف من خارج المنطقة، و26 هدفاً من داخل المنطقة، وعلى مدى 67 مباراة تم إقامتها للآن، تم تسجيل 245 هدفاً، بمعدل نسبته 3.68 %، وهو معدل مرتفع، يبرز القوة الهجومية للدوري، وتعتبر نتيجة مباراة شباب الأهلي مع الإمارات، والفوز بسبعة أهداف دون مقابل، هي الأعلى منذ بداية منافسات النسخة الحالية للمسابقة.

أفضل مدرب

دانييل ايسايلا

النادي: عجمان

الجنسية: رومانيا

العمر: 51 عاماً

أفضل لاعب

اللاعب: عمر خريبين

النادي: الوحدة

الجنسية: سوريا

العمر: 29 عاماً

ترتيب الهدافين

8 لابا كودجو

7 عمر خريبين

7 فابيو ليما

7 كايو لوكاس

7 علي مبخوت

ترتيب صناعة الأهداف

7 نيكولاس خيمينيز

4 إليخاندرو روميرو

4 سيكو بابا

4 علي مدن

4 عمر اتزيلي

تصديات الحراس

48 فهد الظنحاني

43 إبراهيم عيسى

38 سالم خيري

31 سهيل عبد الله

28 حسن حمزة

حصاد الجولة

الأهداف: 33

ضربات الجزاء: 5

البطاقات الحمراء: 7

البطاقات الصفراء: 33

تشكيلة الجولة العاشرة

حارس المرمى: أحمد حمدان (خورفكان)

الدفاع: أحمد جميل (شباب الأهلي)، والاس فيرتيونا (اتحاد كلباء)، نادر الغندري (عجمان)، عبد العزيز الكعبي (الشارقة)

الوسط: هيكل الشيخاوي (عجمان)، بلال يوسف (عجمان)، غاستون سواريز (بني ياس)، حارب عبد الله (شباب الأهلي)

الهجوم: عمر خريبين (الوحدة)، محمد عوض الله (خورفكان)







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