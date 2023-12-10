«دولية فزاع للريشة الطائرة» لأصحاب الهمم تنطلق اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يدشن 308 لاعبين يمثلون 41 دولة اليوم في قاعة نادي النصر النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم آخر بطولات فزاع لسنة 2023 والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

وأكملت المنتخبات المشاركة استعداداتها لترك بصمة في الحدث العالمي المهم فيما عقد الاجتماع الفني أمس في نادي دبي لأصحاب الهم بينما أقيم التصنيف الطبي في فندق البستان.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم اكتمال الاستعدادات لإنجاح آخر بطولات سنة 2023 وقال: إن رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وصلت إلى العالم حينما وجه قبل 14 عاماً بإقامة بطولات فزاع لأصحاب الهمم أول مرة بهدف دمج هذه الفئة في المجتمع عبر الرياضة لتصبح ((بطولات فزاع))، نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم ومركزاً للتميز الرياضي، وتم تدشين النسخة الأولى في سنة 2009.

وأشار بالرقاد إلى أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تحققت لتقدم ((بطولات فزاع)) العديد من المبادرات ليتسابق أبطال العالم النخبة من أجل الوجود في دبي والمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم، وقال: إن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ورعايته بطولات فزاع لأصحاب الهمم عززتا النجاحات لتؤدي دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم ما يجسد دعم القيادة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع.

وقال: ظلت القيادة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية كافة ما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا والتي ترفع دائماً شعار تمكين ((أصحاب الهمم)) ليكتمل اندماج المجتمع ونسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.

وأضاف: شهدت النسخ المختلفة لبطولات فزاع نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاركين لينجح أبناء الإمارات في تنظيم هذه البطولات المهمة وخصوصاً أن ((بطولات فزاع)) وبالأرقام تواصل التفوق والتميز وتحطيم الأرقام العالمية.

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