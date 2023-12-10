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23 لاعباً يمثلون «أبيض الناشئين» في بطولة غرب آسيا

12/10/2023 8:01:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت بعثة منتخبنا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة إلى مدينة صلالة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها سلطنة عمان وضمت البعثة 23 لاعباً هم: هود المنهالي، مسلم محمد (الجزيرة)، مايد اليماحي، سعد المهري، عبدالله فهد (الوحدة)، عبدالله راشد، هزاع فيصل (العين)، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل (النصر)، إبراهيم الجسمي، محمد ناصر، سالم ياقوت، مايد محمد (الوصل)، محمد أحمد، محمد بطي، علي الجسمي (شباب الأهلي)، عمير الريسي، عبيد عمران، حميد السويدي، بطي عبدالله (الشارقة)، محمد عبدالله، حمد علي (الفجيرة). ويلعب منتخبنا أولى مبارياته بالبطولة غداً مع منتخب الأردن.

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