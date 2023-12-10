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13 ميدالية للإمارات في «آسيوية الفنون القتالية المختلطة»

12/10/2023 8:01:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة، أمس، 13 ميدالية في انطلاقة بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة والمقامة في قاعة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ((8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية)).

الميداليات

ونال سيف البلوشي ذهبية فئة الأشبال وزن 40 كلغم، وعلي النجار، ذهبية فئة البراعم ج وزن 40 كلغم، وسالم الحمود ذهبية فئة الأشبال بوزن 77.1 كلغم، وغلا الحمادي ذهبية الأشبال بوزن 44 كلغم، وعفراء المطوع ذهبية فئة الأشبال بوزن 48 كلغم، وثاني المهيري ذهبية فئة الأشبال بوزن 62 كلغم، ونال عبدالله أنديز فضية الفئة ذاتها، فيما نال حمدان النجار وزايد الحمادي ذهبية وفضية فئة الأشبال بوزن 48 كلغم.

وحصد ركان اليماحي ومعد الحوسني ذهبية وبرونزية فئة البراعم ج وزن 34 كلغم على التوالي، ونال يوسف الخوري فضية فئة الأشبال بوزن 67 كلغم وعبدالله الدرمكي فضية فئة الأشبال بوزن 44 كلغم.

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