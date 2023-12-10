13 ميدالية للإمارات في «آسيوية الفنون القتالية المختلطة»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصد المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة، أمس، 13 ميدالية في انطلاقة بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة والمقامة في قاعة مدينة خليفة الرياضية في المنامة، ((8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية)).
الميداليات
ونال سيف البلوشي ذهبية فئة الأشبال وزن 40 كلغم، وعلي النجار، ذهبية فئة البراعم ج وزن 40 كلغم، وسالم الحمود ذهبية فئة الأشبال بوزن 77.1 كلغم، وغلا الحمادي ذهبية الأشبال بوزن 44 كلغم، وعفراء المطوع ذهبية فئة الأشبال بوزن 48 كلغم، وثاني المهيري ذهبية فئة الأشبال بوزن 62 كلغم، ونال عبدالله أنديز فضية الفئة ذاتها، فيما نال حمدان النجار وزايد الحمادي ذهبية وفضية فئة الأشبال بوزن 48 كلغم.
وحصد ركان اليماحي ومعد الحوسني ذهبية وبرونزية فئة البراعم ج وزن 34 كلغم على التوالي، ونال يوسف الخوري فضية فئة الأشبال بوزن 67 كلغم وعبدالله الدرمكي فضية فئة الأشبال بوزن 44 كلغم.
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