عبد الله العرياني يهدي الإمارات ذهبية في «مونديال الرماية البارالمبية»

فاز البطل البارالمبي عبد الله سلطان العرياني بالميدالية الذهبية لمسابقة البندقية 50 متراً- سكتون- ثلاثة أوضاع مختلط الفئة SH1 في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 بمدينة العين، محققاً 460.5 نقطة، وفاز بالميدالية الفضية السويدية آنا بنسيون، محققة 452.3، ونال الكوري الجنوبي لي جان جو الميدالية البرونزية، محققاً 441.3 نقطة، وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وقام اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، يرافقه عبد الله الكمالي الميدر التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتتويج أصحاب الميداليات.

وفاز بالميدالية الذهبية في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الواقف مختلط الفئة SH2 البطل الفرنسي تانجوي ديلافروست، محققا رقماً عالمياً جديداً (255,5 نقطة)، ونال الميدالية الفضية الفرنسي لوي كيفين، البرونزية الجورجي فلاديمير.

وهنأ محمد الهاملي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية البطل عبد الله العرياني بالميدالية الذهبية، مشيداً بتنظيم واحتضان البطولة للمرة السابعة في أبوظبي، وقال: يسعدنا تميز بطلنا الذهبي عبد الله العرياني، وتحقيقه إنجازاً يستحقه، ونتمنى له ولكافة أبطالنا المؤهلين لدورة باريس البارالمبية كل التوفيق، ونتوقع لهم تحقيق إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية.

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