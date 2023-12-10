كيف نتصرف إزاء عالم يتغير بسرعة هائلة؟

يبدو واضحاً من مجريات تفاعلات العالم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بما عرفه من قضايا وأزمات كبرى، أنها باتت هي التي تحدد مسارات مستقبله سواء القريب أو المتوسط أو البعيد، وأن إدراك مختلف دول العالم لها هو الذي سيحدد مكانها في هذا العالم.

كانت جائحة كورونا، هي التحدي الأول الذي واجه قدرات العالم الطبية والعلمية والاقتصادية، ومدى قدرته على التصرف مجتمعاً تجاه أزمة كونية تعدت كل الحدود السياسية، وظهرت آثارها الكارثية على الجميع.

ووجهت الجائحة ـ الأزمة ضربة قاصمة لمفهوم ((العولمة)) الذي كان يروج له لعدة عقود سابقة، وعاد العالم في ظلها إلى مفهوم الدولة الوطنية ومصالحها المحددة، حتى لو تعارضت مع مصالح دول أخرى قريبة أو بعيدة، فالبحث عن نجاة شعوبها من الوباء كان هو البوصلة التي حددت لكل حكومات الدول مساراتها بغض النظر عن تأثير هذا على الآخرين، فشهدنا ليس فقط تعارض سياسات، بل وأحياناً تصارع على موارد النجاة وأبرزها اللقاحات والأدوية اللازمة للوقاية والعلاج.

وأتت بعد هذا بشهور الحرب الروسية ـ الأوكرانية أولاً ثم الحرب الإسرائيلية الدائرة حالياً على غزة والصامتة على الضفة الغربية. وقد أبرزت الأزمتان العسكريتان ـ السياسيتان أمرين مهمين للغاية، لهما تأثيرهما على النظام العالمي وكل تفاعلاته الحالية والمستقبلية. الأول، هو تأكيد ما فعلته جائحة كورونا، من بلورة للانتماءات الوطنية والقومية لكل دول العالم وشعوبها، بحيث زاد تحطم مفهوم ((العولمة)) وتراجعه لصالح ((الدول والمجتمعات الوطنية))، التي يبحث كل منها عن نجاته أولاً من التداعيات الخطيرة من الأزمتين، ثم الحفاظ على مصالحه في ظلهما.

أما الأمر الثاني، فهو إعادة تقسيم وترتيب التحالفات والكتل الدولية التي ظلت تهيمن على العالم منذ أربعة عقود على الأقل، لصالح أخرى راحت تتشكل بسرعة شديدة، وإن لم تأخذ بعد صورتها الأخيرة. فالحربان – الأزمتان، أعادتا ترتيب البيت الأوروبي داخلياً وعلاقاته الإجمالية والتفصيلية بالحليف الأمريكي.

كذلك، فقد أعادت قوى ((الشرق)) وعلى رأسها الصين وروسيا والهند، خريطة تحركاتها وتحالفاتها وتكتلاتها عبر العالم، سعياً منها لإزاحة هيمنة الغرب الأمريكي ـ الأوروبي وتكتلاته عن سدة قيادة العالم كما ظل الحال لهذه العقود الأربعة.

هذا التسارع في تطورات النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي بشكل متلاحق خلال تلك السنوات الأخيرة، أدى إجمالاً إلى تغير موارد القوة في العلاقات الدولية، ومراكز التأثير، وأنماط التحالفات وتجمعات المصالح، الأمر الذي يشير، بقدر كبير من اليقين، إلى أننا أمام إعادة تشكيل النظام الدولي على نحو يشبه ما حدث عقب الحرب العالمية الثانية، ولكن بأدوات العصر الراهن، وأبرزها: امتلاك تكنولوجيا العصر، والقدرات الصناعية والإنتاجية الكبيرة والمتقدمة، وقدرات المنافسة الحديثة الكفء على الأسواق والتجارة العالمية، والنفوذ الثقافي في ساحات العالم الجديدة، بما في هذا العالم الافتراضي الذي أصبح المؤثر الأكبر على واقع الأفراد والشعوب.

في ضوء هذا الواقع المتغير بسرعة واتساع، فإن الحفاظ على المصالح الوطنية لكل دولة، الحالية والمستقبلية وتنميتها، يتطلب إدراكاً كاملاً وواعياً لطبيعة تلك المتغيرات الجديدة وما وراءها من ظواهر ومستجدات، وقراءة مدققة لأبعادها وآثارها، ومن ثم التحرك بمرونة واستجابة استراتيجية لضرورات المرحلة الراهنة.

والمهم في كل هذا أن تشرع الدول، وخصوصاً في عالمنا النامي، وسريعاً، في التحرك في كل الدوائر الجديدة التي رسمتها المتغيرات الثلاثة المشار إليها، بما في هذا الإقدام على الانخراط في البعض منها مما كان قبل سنوات قليلة يبدو بعيداً عن التصور والإمكان، وهنا مثال الانضمام إلى تجمع ((بريكس)) من جانب الإمارات ومصر والسعودية قبل شهور قليلة.

إننا ولا شك أمـام حالـة ـ أو حالات ـ اسـتقطاب جديـدة، سينتج عنها عالم جديد، وهو الأمر الذي يتطلب من دولنا الوطنية سرعة التحرك بمرونــة عــلى كل الساحات الدولية لضمان تحقيق أكبر قدر من مصالحنا الوطنية.