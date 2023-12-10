حل الدولتين.. قول على قول

من طوكيو في أقصى شرق المعمورة إلى واشنطن في أقصى الغرب ينعقد إجماع المعنيين بمسار الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ومصيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن حل الدولتين هو الأكثر معقولية ومقبولية، لتحقيق التسوية السلمية في رحاب فلسطين التاريخية. لا يخرج عن هذا الخط الدولي المستقيم ويشذ عنه سوى الطرف الإسرائيلي، الذي يتبنى موقفاً، يراوح بين الرفض العدمي وبين السيولة والغموض والتحايل ومحاولات الالتفاف والتهرب.

في سياق حرب غزة المتفاعلة، ثبت أن كل أوراق التوت في عالمنا لا يمكنها إخفاء الانحياز الأمريكي اللامحدود لإسرائيل، ومع ذلك أكد الرئيس بايدن في أحدث مداخلاته أن ((بلاده تعمل على تحقيق حل الدولتين، كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب في سلام، ونفى صحة التسريبات القائلة إنه يوافق على تهجير سكان غزة، ويسعى لاعتمادات مالية، تساعد على توطين الفلسطينيين في سيناء المصرية، ودعا إلى توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة وتفعيلها، ولو في صيغة جديدة.

وإذا نحينا إجرائياً، بعض التفصيلات الموصولة بمناكفة ومنافسة كل من موسكو وبكين، لنفوذ واشنطن ومكانتها، دولياً عامة، وشرق أوسطياً خاصة، مثل لوم الولايات المتحدة على احتكارها لدور الوساطة في التسوية الإسرائيلية- الفلسطينية، نقع على شيء كثير من التلاقي والتوافق بين الأقطاب الثلاثة على رؤية الدولتين. الدلائل بهذا الخصوص تعز على الحصر، لعل آخرها مصادقة الرئيسين الروسي بوتين، والصيني شي جين بينج على بيان قمة مجموعة ((بريكس)) الافتراضية الاستثنائية في نوفمبر الماضي الذي دفع بأن الحل العادل والدائم للصراع لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، من أجل التوصل إلى حل الدولتين. وبالمناسبة عرض الرئيس الصيني أمام المؤتمر وصفة ذات طابع عملي، بأن دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن، بهدف إنجاز هذا الحل، وإن صحت التوجهات، وصفت النيات، نكون إزاء خطوة لا يختلف على جدواها وحكمتها عاقلان.

قبل بيان مجموعة ((بريكس)) كانت القمة العربية الإسلامية قد خرجت على العالم برؤية مماثلة. وعلى المنوال ذاته نسجت - ولا تزال- قوى وأطر تحظى بمقامات رفيعة وكلمة مسموعة وأدوات للتأثير، بحيثيات لا يمكن التشكيك في طاقتها على الحركة والفعل في الحيزين الإقليمي أو الدولي، أو على الصعيدين معاً، رسمياً وشعبياً.. منها بلا حصر الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، رابطة جنوب شرق آسيا، مجموعة الكاريبي، اتحاد دول أمريكا اللاتينية.

وترافق هذا الزخم العالمي مع ما تردد لغير مرة، وفي غير مناسبة، على لسان أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة: ((ينبغي تحويل مأساة القتال في غزة إلى فرصة، بأن نتحرك بحزم لا رجعة فيه نحو تسوية الدولتين)).

هناك، والأمر كذلك اصطفاف دولي غير منقوص، وراء حل واحد وأسلوب واحد لتسوية الصراع. هذه حالة إجماع نادرة لا تتوفر لمعظم الصراعات الساخنة منها، والباردة في عالمنا المعاصر، والطرف الذي يتفنن في عرقلة هذا الحل، المفارق للإرادة الدولية، ليس لهواً خفياً، وإنما هو معلوم، ويقوم على سياسته الدموية اليوم نخبة حكم وسياسة، لم تدع مخالفة للقوانين، موصولة بتسوية الصراع، إلا اقترفتها.

نحن إزاء مشهد عالمي مثير للدهشة، وتقترن هذه الدهشة بمزيج من الغضب والحيرة، حين يلاحظ المرء كيف أن طرفاً من الأطراف أو إطاراً من الأطر الدولية، المنشغلة جدلاً بفكرة الدولتين الآن ولنحو ثلاثين عاماً خلت، لا يكف عن تكرار مناشدة المجتمع الدولي، واستحثاثه لإعمال هذه الفكرة ! إذ مَن هو المجتمع الدولي غير هؤلاء ؟! أين كلمة السر في هذه المفارقة ؟!