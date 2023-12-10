مهرجان دبي للتسوق.. بصمة عالمية استثنائية

((دبي وجدت لتبقى))، عبارة لخصت في إحدى المقالات السابقة حزمة من المقومات التي تؤكد متانة اقتصاد الإمارة وتنوع قطاعاته. لكن كان الأجدى والأصح أن أقول ((دبي في تطور لا ينقطع))، فالبيانات والأرقام تبرهن أن الإمارة بكل مشاريعها، قطاعاتها، نشاطاتها ومهرجاناتها في تطور دائم وتقدم ملحوظ.

وهذا العام، يأتي مهرجان دبي للتسوق في نسخته التاسعة والعشرين، ليؤكد مجدداً أن المشاريع التي تطلقها دبي، تبقى وتتطور، لا بل تنافس عالمياً وتستقطب اهتمام سكان العالم بأسره.

ومنذ انطلاقته في عام 1996، واصل مهرجان دبي للتسوق استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، بداية من 1.6 مليون في دورته الأولى إلى 4.3 ملايين زائر بحلول عام 2012، وصولاً إلى 6.2 ملايين في 2018.

وفيما تستضيف دبي الكثير من الفعاليات التي تتزامن مع المهرجان، وأبرزها بطبيعة الحال مؤتمر قمة الأطراف ((كوب 28))، يتوقع أن يضيف مهرجان التسوق أكثر من 10% على إجمالي عدد زوار دبي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإمارة أظهرت نمواً سياحياً قوياً في عام 2022 (بعد جائحة كورونا)، حيث استقبلت 14.6 مليون زائر دولي بنمو ملحوظ بلغ 97% على أساس سنوي لتتربع دبي في المرتبة الأولى وتصبح الوجهة الأكثر زيارة وإعادة زيارة في العالم. كما تتصدر دبي، مدن العالم، من حيث إنفاق الزوار العالميين، وذلك طبقاً لمؤشر ماستركارد للوجهات العالمية.

ويحفز المهرجان ليس فقط قطاع السياحة، بل أيضاً الفنادق والمطاعم والطيران إلى جانب أسواق التجزئة، وكذلك التجارة عموماً والشحن والنقل ليشكل المهرجان داعماً مهماً للاقتصاد الكلي للإمارة.

ومع انطلاقة دورة جديدة للمهرجان هذا العام، وعودة الزخم للسياحة والسفر بعد تعافي العالم من تداعيات جائحة كورونا، تشير التوقعات إلى نمو يفوق السنوات الأفضل للمهرجان، بالرغم مما يشهده العالم من سلسلة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

إنها دبي الأمن والأمان والرفاهية والفرح والتنوع.. وهي أيضاً واحة التسوق والتخفيضات والعروض الاستثنائية.