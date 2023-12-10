عبدالله سالم بوشيخة.. رائد تجديد الأغنية البحرينية

على الرغم من أنه أحد البحرينيين الذين قاموا بتجديد الأغنية البحرينية، وتقديم ألحان جميلة من صنعه لقصائد كان يختارها بعناية، سعياً وراء إمتاع الجمهور بأعمال غير تقليدية وذات خصوصية من التراث، إلا أن الفنان الراحل عبدالله سالم بوشيخة، لم ينل حظه من التكريم، بل أن من يبحث عن مواد مكتوبة عن سيرته وآثاره وجهوده الفنية سيفشل في العثور عليها، وإن عثر على شيء فسيجده قليلاً ولا يفي بكتابة بحث عنه. وهذا ما واجهته شخصياً وأنا مقبل على كتابة هذه المادة عن رجل طرق كل الألوان الغنائية وبذل محاولات مضنية لإخراج الأغنية البحرينية من لباسها التقليدي القديم في الزمن الصعب ذي الإمكانيات البسيطة والأحوال المعيشية المتواضعة.

ولد بوشيخة سنة 1932 بفريج بن عجلان بمدينة المحرق لأسرة متوسطة الحال كان ربها يعمل في الغوص شأنه شأن كل أقرانه حينما كانت البحرين تعيش على اقتصاد الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية المحدودة، وبالتالي فهو أحد الذين عاصروا وتأثروا برواد الصوت البحريني الأوائل من أمثال الفنانين محمد بن فارس (1895 ــ 1948) وضاحي بن وليد (1898 ـ 1941) ومحمد زويد (1900 ــ 1982).

لم ينل بوشيخة من التعليم سوى مبادئ القراءة والكتابة في أحد الكتاتيب التقليدية بالمحرق على يد ((مطوع))، إذ يروى أنه لم يكن شغوفاً بالتعليم قدر شغفه بالطرب، وهو ما جعل والده يأخذه معه للغوص على ظهر إحدى السفن التابعة للنوخذة ((بن هندي)) في سن العاشرة. وأطاع والده في المرة الأولى، لكنه رفض الذهاب معه في المرة التالية، ربما لأنه لم يجد نفسه في امتهان أعمال الغوص الشاقة ومسؤولياتها. وهكذا نجده يكرس وقته في تلك السن المبكرة لهواية الغناء والطرب، خصوصاً بعد استماعه لأغاني محمد بن فارس، وضاحي بن وليد، ومحمد زويد، ومجايليهم من خلال الإسطوانات المنتشرة في تلك الحقبة. ولأن أسرته كانت معترضة على تلك الهواية، راح يمارسها في السر.

اضطرته ظروفه المادية العسيرة آنذاك للبحث عن عمل يوافق شغفه، فسافر لأجل ذلك إلى المنطقة الشرقية من السعودية في منتصف الأربعينات، لكنه عاد سريعاً والتحق بالعمل في منزل زوجة الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي كان بيت أدب وشعر. وفي هذا البيت تعلم بوشيخة الشعر بشكليه الفصحى والنبطي، وفيه التقى بمن كان في سنه ويعمل بنفس وظيفته وهو المرحوم عبدالكريم فرج (والد المطرب القطري من أصول بحرينية فرج عبدالكريم) الذي كان وقتها من مطربي البحرين الشعبيين، فربطتهما صداقة وطيدة عمادها عشق الغناء والطرب. وفي سن الثامنة عشرة تزوج من إحدى الفتيات.

أورد الفنان البحريني إبراهيم حبيب، الذي عرفه وعشق فنه، في الجزء الأول من كتابه ((رواد الغناء في الخليج والجزيرة العربية)) الصادر عن دار الأيام سنة 2003 ما قاله بوشيخة في مقابلة تلفزيونية يتيمة أجريت معه في سبعينات القرن الماضي، عن كيفية تعلمه العزف على العود فأخبرنا أنه في فصل الشتاء كان بوشيخة ينتقل من المحرق إلى الرفاع الغربي، وهناك كان يجد وقت فراغ طويل، فاستغله في صناعة عود من الصفيح شد عليه أوتاراً من خيوط النايلون، وأخذ يتعلم عليه العزف بمساعدة زميله عبدالكريم فرج، ومطرب آخر غير معروف كثيراً هو حسن بن كحلان الذي كان يغني في دار وجدي بالمنامة وتوفي في السبعينات.

وفي المقابلة نفسها أخبرنا أيضاً أن أول آلة عود حقيقية يمتلكها اشتراها من دكان ((سيد شبر)) بالمحرق وهو في سن الخامسة عشرة، وأنه حينما ذهب إلى هناك لشراء عوده الأول التقى للمرة الأولى بالفنان محمد بن فارس، وسلم عليه فتمنى له الأخير التوفيق، حيث كان محمد بن فارس من الذين يجلسون ويترددون على ذلك الدكان بشكل يومي.

كان افتتاح إذاعة البحرين اللاسلكية في 21 يوليو 1955، بمثابة خبر مفرح لبوشيخة وأقرانه من الفنانين، بل شكل شعاع أمل له نحو الشهرة والانطلاق. وهو لئن تمكن من اقتحام الإذاعة ونجح في تسجيل أول أغنية له في عام 1957 وهي سامرية ((يا زيد لو شطت بنا عنكم الدار/ لا تحسب أن القلب ينسى عشيره)) من ألحانه وكلمات الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، فإن الأغنية التي فتحت له أبواب المجد وكانت سبباً في شهرته ونجاحه وتميزه هي أغنية ((شبعنا من عناهم وارتوينا/ وعند رسوم منزلهم بكينا)) التي كتب كلماتها شهيد الحب العذري في الخليج ((محمد بن جاسم بن عبدالوهاب الفيحاني))، ووضع لها بوشيخة لحناً رائعاً يتناسب مع أبيات القصيدة المليئة بالشجن والشكوى ورثاء الحال على فراق الحبيب.

والغريب أن هذا العمل الرائع سجله بوشيخة أولاً على أسطوانة فلم ينجح، ربما بسبب عدم تعود الجمهور على الأعمال الموسيقية غير التقليدية، أو ربما بسبب قلة أعداد من كان يمتلك أجهزة الغرامون آنذاك، غير أن الأغنية حققت نجاحاً مدوياً بعد أن سجلها صاحبها في الإذاعة، فكان بثها من الإذاعة خير دعاية لتلك الأسطوانة وغيرها من أسطوانات بوشيخة كأسطوانة أغنيته الأخرى ((هاضني وأحدث شجوني)).

بعد ذلك راح اسم بوشيخة يتردد بقوة في الوسط الفني البحريني والخليجي، خصوصاً بعد أن غنى في حفلة جماهيرية نقلتها إذاعة البحرين على الهواء لمستمعيها داخل البلاد وفي الأقطار الخليجية المجاورة، حيث أدى في تلك الحفلة، التي واجه فيها الجمهور لأول مرة، أغنيات: ((شبعنا من عناهم))، و((هاضني وأحدث شجوني))، و((يازيد لو شطت بنا عنكم))، و((هل من تلا يا خبر))، و((عاشر الأحرار))، وكلها من ألحانه. وهذا يقودنا للحديث عن ميزة تميز بها وهو حرصه على أن يلحن لنفسه ولا يغني من ألحان غيره، على غرار ما كان يفعله محمد بن فارس، وعلى نحو ما فعله فريد الأطرش. وكانت هذه الميزة أو الخصوصية وهذا الاعتزاز بألحانه نابعاً من إيمانه بأنه الأقدر على تلحين ما يناسب صوته وإمكانياته الفنية، لاسيما وأنه كان حريصاً على تطوير الأغنية البحرينية سواء من ناحية النغمة أو الكلمة بدليل أنه استحدث ألحاناً جديدة وقدم نصوصاً لم تغن من قبل لشعراء من أمثال الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ومحمد بن جاسم بن عبدالوهاب الفيحاني، وحسن بن صالح الرويعي، ويعقوب العريفي، وعبدالرحمن الشملان، وحسن كمال، وسلمان الصباغ، وسعيد العماني، وصالح الدوخي، ويوسف المنيع، وبديوي الوقداني العتيبي، وغيرهم.

كتب الفنان إبراهيم حبيب، في كتابه آنف الذكر ما مفاده أن الفنانين البحرينيين المعاصرين لبوشيخة وهما علي خالد، وأحمد خالد، الذين اشتهرا بأداء الصوت على طريقة مدرسة محمد زويد لم يحاولا تلحين أغانيهما عدا بعض الأغنيات القليلة التي لا تذكر، لكن بوشيخة اختلف عنهما كثيراً، فقدم كل أغنياته من تلحينه. وقد تناقشت معه في هذا الأمر فقال لي إنه أراد أن يكون له رصيد خاص به، وقال إنه يعتقد بأنه ملحن جيد يستطيع أن يقدم أغنيات ناجحة، وأضاف: ((أنا أميل إلى الأغنية أكثر من غناء الصوت ولذلك يجب أن أطرح أغنيات خاصة بي)) وقد علق حبيب قائلاً: ((وهذا رأي صائب أعطاه أهمية وجعله يأتي في الأهمية بالنسبة للغناء الشعبي البحريني في المرتبة الثانية بعد محمد بن فارس الذي اعتز بألحانه ولم يغن ألحان غيره)).

وربما كانت ميزة بوشيخة الأخرى أنه خالف مجايليه من فناني عصره ممن حاولوا بحرنة الأغنيات العدنية والحضرمية واليمنية بدءاً من أواخر الثلاثينات وخلال عقد الأربعينات، فكانت أعمالهم مجرد نقل من هنا وهناك وتسجيلها على أسطوانات بأسمائهم دون أن تكون لتلك الأعمال صلة بالغناء البحريني، إذ لم يقدم بوشيخة على شيء من ذلك، بل حرص على نسف تلك الظاهرة بتقديم الجديد النابع من تراث الفن الغنائي البحريني العريق.

فعلاوة على الأغاني التي أتينا على ذكرها، قدم مجموعة من الأغاني التي تبث إلى اليوم من محطات الإذاعة في البحرين والأقطار الخليجية المجاورة مثل أغاني: ((ناسي ولا يدري)) من كلمات حسن بن صالح الرويعي، و((حلو وجميل.. القعدة حلوة وجميلة)) من كلماته والتي تعتبر أول أغنية بحرينية يوظف فيها إيقاع الطنبورة وفن الليوة، و((قصت حبالك من عقب وصلها مي)) من كلمات محمد الفيحاني والتي تساوت في الشهرة مع أغنية ((شبعنا من عناهم))، علاوة على عدد من الأغاني الجميلة التي لا يعرف كتاب كلماتها مثل ((أشكي لمين))، و((روح وانساني))، و((العود ليمن ترنم))، و((كل المحبة لك))، و((الأول تحول))، و((قوللي كلمة))، و((يوم بغيت ودي))، و((ليش هجرتك))، و((يا زين انصف))، و((يا سايرين البديع)).

وفي مجال فن الصوت، قام بوشيخة بتطوير وغناء عدد من الأصوات مثل: ((مر بي واحترش راعي الوجه الجميل))، و((برزت كالشمس))، و((يا من هواه أعزه وأذلني))، من كلمات الإمام سعيد بن أحمد البوسعيدي. كما غنى بوشيخة بعض المقامات التي تؤدى في العراق على مقام ((السيكة)) لكنه استطاع تطويعها وتوظيفها في الموال البحريني الشعبي بطريقة مغايرة لطريقة الفنان محمد زويد.

ومن أهم المقامات التي غناها: ((أهاتف طاف بي في الليل وانقلبَ/ أم بارق لاح في الظلماء واحتجبَ))، و((يا من نهيض))، و((تركت حبيب القلب لا عن ملامة))، ومقام وأغنية ((أيامنا والليالي كم نعاتبها/ شبنا وشابت وعفنا ببعض الأحوال))، من كلمات بديوي العتيبي.

يصف إبراهيم حبيب، صوت بوشيخة بالصوت القوي الممكن سماعه بوضوح دون الاعتماد على الميكرفون، ويدلل على ذلك بواقعة حدثت في منتصف الستينات وكان شاهداً عليها. يقول إنه شاهد بوشيخة لأول مرة في زفاف خاله يعقوب بن يوسف بن ناصر العسمي، الذي كان صديقاً مقرباً لبوشيخة: ((كان الزواج في بيت من بيوت المحرق ورأيت جماهير كبيرة تنتظر وصول بوشيخة الذي كان بيته قريباً من مكان الفرح، وعندما خرج من بيته رأيت الجماهير تتدافع للسلام عليه، وبعد ذلك دخل إلى مكان الحفل وهي جلسة على الأرض، وعندما بدأ يغني وصلني صوته في الخارج بكل وضوح، فقد كان صوته قوياً تستطيع أن تسمعه من بعد بكل وضوح شأنه شأن الفنانين القدماء الذين لم يعتمدوا على الميكروفون في توصيل أصواتهم)).

في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 1989 انتقل بوشيخة إلى جوار ربه، وكانت وفاته مأساوية ومحزنة، إذ كان يقود سيارته، فتوقف قلبه فجأة ولم يتمكن من السيطرة على القيادة.

ويبدو أن المرحوم كان متعباً ويعاني من آلام في قلبه وصدره، جراء إصابته بانهيار عصبي قبل الحادث بفترة قصيرة بسبب وفاة ابنه، ما استدعى دخوله المستشفى. كما قيل إنه كان حزيناً ومحبطاً بسبب تجاهل الإذاعة والتلفزيون لفنه الراقي، وعدم الاهتمام بإرثه الفني ومكانته الموسيقية، علماً بأنه ظهر يغني على الشاشة الفضية لأول مرة في عام 1973 حينما سجل تلفزيون البحرين أغانيه من حفلة موسيقية مقامة على مسرح الجفير.

وهكذا فقدت الساحة البحرينية الغنائية أحد روادها المجددين ممن حاول تحريك المشهد الغنائي في عصره ولو بشيء بسيط من خياله من خلال تناول القصيدة الشعبية الخليجية وتجسيدها في لحن ووزن إيقاعي مختلف عما كان سائداً في حقبة الثلاثينات والأربعينات.