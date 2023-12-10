نقاشات بلا ضرورة!

استوقفتني هذه العبارة التي جاءت في إحدى قصص مجموعة (طبيب الأمراض العقلية) للروائي والقاص البرازيلي ماشادو دي آسيس ((إن المناقشة هي الشكل المهذب لغريزة القتال التي تترسخ بعمق في الإنسان كميراث وحشي، وإن الملائكة لم يدخلوا مطلقاً في مجادلات، لذلك كانوا آيات الكمال الروحي الأبدي)).

وردت هذه العبارة على لسان رجل كان بصحبة أربعة آخرين يتناقشون ذات مساء حول ظواهر كونية، لم يشأ الرجل أن يشاركهم النقاش فظل صامتاً، وقال جملته هذه حين سئل عن السبب، فتحداه أحد الأربعة، ما جعله مضطراً لأن يرد، ذلك الرد الذي قادهم في النهاية للوقوع في الخلاف والاختلاف، بالرغم من أنه اشترط عليهم منذ البداية أن يستمعوا له فقط دون رد!

لم يشأ ماشادو، من خلال قصته هذه، أن يدعو لقمع فضيلة الحوار، أو أن يصادر حرية الرأي، لكنه كان ينتقد الجدال العقيم الذي بلا نتيجة، فبعض النقاشات تخترع اختراعات لإيجاد حالة من الصراع والهجوم على شخص، أو قيمة أخلاقية معينة، أو فضيلة من الفضائل، بهدف تسفيهها أو هدمها في نظر الآخرين، لقد كان الأصدقاء في قصة ماشادو (المرآة) يناقشون موضوع الروح، وهو موضوع لم يتمكنوا من الوصول فيه إلى اتفاق، وحين تدخل الرجل الخامس زاد الجدل والخلاف بينهم، واتسع الخرق على الراتق كما يقال!

ذكرتني العبارة بكثير من النقاشات العقيمة جداً، بل إنه يصح وصفها بالمريضة فعلاً، لأن أصحابها لا هدف لديهم سوى إثارة البلبلة بين الناس، وفتح باب العنصرية والكراهية التي تتبدى في السجالات والردود بين المتداخلين على منصات السوشال ميديا، بهدف زيادة المتابعين، ورفع قيمة التغريدة لتصبح مثار اهتمام عام!

هناك نقاشات على منصة إكس (تويتر سابقاً) أشبه بالقتال أو النزال في الحرب بين المتقاتلين، حين يمعن البعض في التسبب بإيلام الآخر والتنمر عليه، وتعمد إهانته وشتمه دون أدنى سبب منطقي، إلا لحاجة في نفس يعقوب قضاها، أو لأن تلك النوعية من التدخلات تمثل دوره ومهمته التي يؤديها على هذه المنصات ذات الدور الملتبس!