غارات إسرائيلية تدمر حياً كاملاً بجنوب لبنان

أعلن الجيش اللبناني، أمس، بأن غارات إسرائيلية دمرت حياً كاملاً في بلدة عيترون بجنوب لبنان.

وذكرت ((الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)) الرسمية أن الغارات سوت عدداً من المنازل بالأرض، كما تضرر عدد كبير آخر من المنازل، مشيرة إلى أن طواقم الإغاثة هرعت إلى المكان.

وقالت الوكالة إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً عنيفاً استهدف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وخلة موسى عند أطراف بلدة رميش.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عدة ضربات في جنوب لبنان؛ ((رداً على إطلاق نار)) على مستوطنات في الشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف أيضاً موقعاً وبنى تحتية لـ((حزب الله))، وخلية مسلحين في جنوب لبنان، بالطائرات ونيران الدبابات.

وأصيب جنود إسرائيليون بجروح في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها ((حزب الله)) من جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان ((أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح، وأصيب عدد آخر من الجنود بجروح طفيفة جراء شظايا واستنشاق الدخان))، مشيراً إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى.

ومنذ السابع من أكتوبر، أسفرت أعمال العنف على الحدود بين لبنان وإسرائيل عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً في لبنان، فيما، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأربعة مدنيين.

وكانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان ((يونيفيل)) أكدت أول من أمس بأن أحد مواقعها تعرض لقصف، دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أنها تسعى إلى التحقق من مصدر النيران.

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