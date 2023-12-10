قصف واعتقالات وإصابات في الضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ما لا يقل عن 5 فلسطينيين بالرصاص، واعتقلت آخرين، وقصفت منزلين بالصواريخ خلال عمليات اقتحام جديدة، شملت مناطق عدة في الضفة الغربية.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق: طوباس ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل ورام الله والقدس. وفي عدد من المناطق التي استهدفتها الاقتحامات، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش اعتقل 30 فلسطينياً، بينهم فتاة وأسرى سابقون.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر أمس، مدينة طوباس، حيث فجرت منزلين واعتقلت 11 فلسطينياً، قبل انسحابها من المدينة الواقعة شمال شرقي الضفة الغربية.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية قصفت بصواريخ حارقة منزلين وسط مدينة طوباس، بعد أن أمرت سكان المنزلين بإخلائهما.

في سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 5 فلسطينيين على الأقل أصيبوا بجروح من نيران قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.

وذكر الهلال الأحمر أن طفلين أصيبا بالرصاص في منطقة صوريف شمالي الخليل، كما أصيب فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، في حين أصيب في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس أيضاً.

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