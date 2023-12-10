قصف واعتقالات وإصابات في الضفة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، ما لا يقل عن 5 فلسطينيين بالرصاص، واعتقلت آخرين، وقصفت منزلين بالصواريخ خلال عمليات اقتحام جديدة، شملت مناطق عدة في الضفة الغربية.
وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مناطق: طوباس ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل ورام الله والقدس. وفي عدد من المناطق التي استهدفتها الاقتحامات، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الجيش اعتقل 30 فلسطينياً، بينهم فتاة وأسرى سابقون.
وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر أمس، مدينة طوباس، حيث فجرت منزلين واعتقلت 11 فلسطينياً، قبل انسحابها من المدينة الواقعة شمال شرقي الضفة الغربية.
وقال شهود إن القوات الإسرائيلية قصفت بصواريخ حارقة منزلين وسط مدينة طوباس، بعد أن أمرت سكان المنزلين بإخلائهما.
في سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 5 فلسطينيين على الأقل أصيبوا بجروح من نيران قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة.
وذكر الهلال الأحمر أن طفلين أصيبا بالرصاص في منطقة صوريف شمالي الخليل، كما أصيب فلسطينيان بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر الجديد الواقع في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، في حين أصيب في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس أيضاً.
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