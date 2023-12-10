مصرع 6 بفعل عواصف عاتية في أمريكا

أفادت سلطات ولاية تينيسي الأمريكية، بمصرع 6 أشخاص، وإصابة 23 آخرين على الأقل، جراء جراء عواصف عاتية، شكّلها إعصار عنيف ضرب الولاية. وأعلنت السلطات المحلية للولاية، أن طفلاً كان بين الضحايا الستة.

وألحقت الأمطار الغزيرة، المصحوبة بالعواصف العاتية، وتردي الأحوال الجوية في تينيسي، أضراراً جسيمة بالمنازل، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 85 ألف شخص، وفق ما ذكرت السلطات المحلية بالولاية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، عدة تحذيرات من الإعصار في ولاية تينيسي، مع ورود تقارير تفيد بضرب إعصار آخر في ولاية كنتاكي.

وقضى 3 أشخاص في الضاحية الشمالية لمدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة. ونشر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل، صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشجاراً مقتلعة، ومنازل مدمرة.

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في ناشفيل على ((إكس)): ((للأسف، يمكننا أن نؤكد مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية في نيسبيت لاين)).

كما ضرب إعصار مدينة كلاركسفيل شمالي ولاية تينيسي، ما أدى أيضاً إلى سقوط ضحايا.

وأفادت سلطات مقاطعة مونتغومري في بيان: ((يمكننا أن نؤكد أن 3 أشخاص لقوا حتفهم، بالغان، وطفل))، منوّهة إلى أن ((23 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى)).

وأوضحت سلطات مقاطعة مونتغومري أن فرق الإنقاذ ((لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ (بعد) هذه الكارثة))، داعية السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.

((طوارئ)) وحظر تجوّل

في الأثناء، أعلن رئيس بلدية كلاركسفيل، جو بيتس، حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوّل اعتباراً من السبت.

وقال رئيس بلدية كلاركسفيل في بيان: ((أجد أنه من الضروري لصحة وسلامة وراحة السكان فرض حظر التجوّل في المدينة.

كما أبلغ نحو 52 ألف منزل عن انقطاع التيار الكهربائي في الولاية، بحسب ما أورد موقع أمريكي متخصص برصد انقطاعات الكهرباء.

انقطاع كهرباء

إلى ذلك، أشار مزود خدمات الكهرباء والاتصالات ((سي.دي.إي.لايتباند)) إلى انقطاع التيار عن أكثر من 14 ألفاً من عملائه في كلاركسفيل. وكتب ((سي.دي.إي.لايتباند)) على ((إكس)): ((سنعمل على مدار الساعة لإعادة التيار إلى مدينتنا في أسرع وقت ممكن)).

بينما أظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام محلية، صفوفاً من المنازل دمرتها الرياح العاتية التي تسببت أيضاً في اقتلاع الأشجار، وقلب المركبات، وسقوط أعمدة الكهرباء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز