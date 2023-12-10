Monday, 11 December 2023 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يدافع عن تزويد إسرائيل بـ 14000 قذيفة

12/10/2023 8:01:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، عن البيع العاجل لنحو أربعة عشر ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل.

قال بلينكن إن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس. أضاف بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين أن واشنطن تناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في غزة ومدتها، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين هدف إسرائيل وما نراه في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية، أن إسرائيل تحدثت عن إجراءات لخلق مناطق آمنة، ولكن يجب أن يكون هناك وقف للنار محدود لإيصال المساعدات، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات وحماية المدنيين. واعتبر أن ((النتائج ليست ملموسة)) في هذا المجال.

وتابع: ((نحن نناقش مع الإسرائيليين ما يفعلونه.. ونركز على هدف الإسرائيليين ونتائج أعمالهم.. وهناك فجوة بين الهدف وما نراه)).

وعن السيناريوهات المختلفة لانتهاء العملية الإسرائيلية في غزة، قال بلينكن إن ((العالم يريد من حماس أن تنهي المعركة))، مضيفاً أن ((واشنطن تعارض وقف إطلاق النار، حيث من الممكن أن يتكرر ما حصل، وحماس تؤكد أنها ستكرر ما فعلته)). وأضاف: ((يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر))، بحسب تعبيره. وتابع: ((عندما تنتهي العملية العسكرية.. يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10122023000110011019ID1107567193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث