بلينكن يدافع عن تزويد إسرائيل بـ 14000 قذيفة

دافع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، عن البيع العاجل لنحو أربعة عشر ألف قذيفة دبابات إلى إسرائيل.

قال بلينكن إن احتياجات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تبرر القرار النادر بتجاوز الكونغرس. أضاف بلينكن في مقابلتين تلفزيونيتين أن واشنطن تناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في غزة ومدتها، مشيراً إلى أن هناك فجوة بين هدف إسرائيل وما نراه في غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع شبكة ((سي إن إن)) الأمريكية، أن إسرائيل تحدثت عن إجراءات لخلق مناطق آمنة، ولكن يجب أن يكون هناك وقف للنار محدود لإيصال المساعدات، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات وحماية المدنيين. واعتبر أن ((النتائج ليست ملموسة)) في هذا المجال.

وتابع: ((نحن نناقش مع الإسرائيليين ما يفعلونه.. ونركز على هدف الإسرائيليين ونتائج أعمالهم.. وهناك فجوة بين الهدف وما نراه)).

وعن السيناريوهات المختلفة لانتهاء العملية الإسرائيلية في غزة، قال بلينكن إن ((العالم يريد من حماس أن تنهي المعركة))، مضيفاً أن ((واشنطن تعارض وقف إطلاق النار، حيث من الممكن أن يتكرر ما حصل، وحماس تؤكد أنها ستكرر ما فعلته)). وأضاف: ((يمكن لحماس أن تستسلم وينتهي الأمر))، بحسب تعبيره. وتابع: ((عندما تنتهي العملية العسكرية.. يجب أن نصل إلى دولة فلسطينية)).

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