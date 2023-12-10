«أونروا»: إسرائيل تخطط للتهجير إلى مصر

اتهم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) فيليب لازاريني، إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعياً إلى مصر عبر الحدود، وهو ما نفته إسرائيل.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة ((لوس أنجليس تايمز))، أشار لازاريني إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الفارّين من القتال قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.

وقال لازاريني إن ((التطورات التي نشهدها تشير لمحاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر، أو يتم توطينهم في مكان آخر))، رغم أن ((الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسراً من القطاع)).

وكانت إسرائيل أمرت السكان بمغادرة وسط خان يونس منذ أن كثفت هجومها على الطرف الجنوبي من غزة .

من جهته، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة في جنيف مخصصة للبحث في تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس: ((إن القطاع الصحي في غزة يواجه تداعيات ((كارثية))، بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين أكد مسؤول أممي أن نصف سكان غزة يتضورون جوعاً، و9 من كل 10 لا يأكلون يومياً)).

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