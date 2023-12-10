غوتيريش: الحرب أصابت مجلس الأمن بالشلل

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال غوتيريش أمام منتدى الدوحة، الذي جاء تحت شعار ((معاً نحو بناء مستقبل مشترك))، إن المجلس أصابه ((الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية)) التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب في غزة.

وأضاف أن ((سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة)) بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في القطاع. وتابع: ((لقد كرّرت دعوتي لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية)).

وأضاف: ((للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك))، وتابع: ((يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم)).

ودعا غوتيريش إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من الهجوم على قطاع غزة، وكان غوتيريش وجه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له ((لفت انتباه)) المجلس إلى ملف ((يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر))، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكّد في منتدى الدوحة ((نحن نواجه خطراً شديداً لانهيار النظام الإنساني)). وأضاف أنّ ((الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز