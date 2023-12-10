إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية في مصر

اصطف ملايين المصريين، صباح أمس، أمام مراكز الاقتراع في عموم مصر، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030.

وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بأن سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول جرى بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أن المقار الانتخابية في مختلف المحافظات شهدت إقبالاً كثيفاً، غير مسبوق، وذكرت أنها دفعت بالعديد من القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين، إلى عدد من اللجان الفرعية، بغرض تسريع وتيرة عملية التصويت، والتخفيف من زحام طوابير الناخبين. ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحاً، على أن تغلق في التاسعة مساء، على مدار الأيام الـ 3، التي تجري فيها الانتخابات، فيما أدلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بصوته في إحدى لجان التصويت. وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مصري (فوق سن 18 عاماً) التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

مشهد رائع

ووجّه عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كريم سلام، الشكر للشعب المصري على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: إن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة، منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.

وأضاف سلام في تصريحات لقناة ((إكسترا نيوز))، المصرية، إن المشهد في الانتخابات الرئاسية رائع، والمصريون منذ الساعات الأولى احتشدوا أمام اللجان لإيصال رسالة للعالم أن الشعب المصري على قدر المسؤولية، وخلف قياداته السياسية، ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

وتابع سلام: إن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائماً، والطوابير في كل المحافظات، والمحافظات الحدودية قدمت مشهداً رائعاً في المشاركة في الانتخابات.

المنافسون وجدول الانتخابات

يتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح: فريد زهران، ورئيس حزب الوفد المرشح: عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح: حازم عمر.

ووفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري، وتنتهي عملية الفرز في 13 ديسمبر نفسه، بينما تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة في 14 ديسمبر، ويستمر البت في الطعون حتى 15 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه 18 ديسمبر 2023.

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