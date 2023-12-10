معارك شرسة في خان يونس والضحايا إلى 18000

صعد الجيش الإسرائيلي، أمس، من ضرباته الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، وسط أحزمة نارية بعشرات الغارات، واشتباكات شرسة في خان يونس، كبرى مدن جنوبي القطاع، فيما ارتفع عدد الضحايا المدنيين في غزة إلى 18000 شخص ونحو 50 ألف جريح.

وقال شهود إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيس، الذي يربط بين شمالي القطاع وجنوبيه عبر وسط مدينة خان يونس، بعد قتال عنيف طوال الليل أدى إلى إبطاء التقدم الإسرائيلي من الشرق. وامتلأت الأجواء بدوي الانفجارات المستمر وتصاعدت أعمدة كثيفة من واللهب والدخان فوق المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين نرحوا من مناطق أخرى من القطاع.

غارات عنيفة

وقالت وسائط إعلام فلسطينية، إن ((طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوبي مدينة خان يونس))، متحدثة عن ((حزام ناري بعشرات الغارات يستهدف الطريق بين خان يونس ورفح))، وأضافت إن ذلك ((يترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بجنوبي القطاع)).

وقالت ((وكالة الأنباء الفلسطينية)) إن 21 شخصاً قُتلوا وأصيب عشرات في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي، فجر أمس، استهدف منزلاً في خان يونس.

وأضافت إن معظم القتلى من الأطفال.وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس بأن 45 قتيلاً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بوسط القطاع جراء القصف الإسرائيلي. وقالت ((وكالة الأنباء الفلسطينية)) إن الطائرات الحربية شنت غارات عنيفة على دير البلح وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة، وعدة مناطق في شمالي القطاع.

ارتفاع عدد القتلى

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس إن 18 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 49500 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر، كما قال المتحدث إن الحصيلة تشمل 297 قتيلاً وأكثر من 550 جريحاً سقطوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلن إعلام فلسطيني عن قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للنازحين في مخيم جباليا بشمالي غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف ممرات أنفاق تحت الأرض في خان يونس، وهاجم مجموعة من المسلحين الفلسطينيين كانوا ينصبون كميناً، ولكنه لم يذكر شيئاً عن أي تقدم للدبابات هناك.

استهداف مستشفى

وقال الجيش الأردني في بيان، أمس، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه لا أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بالمستشفى الميداني الأردني في جنوبي غزة، نتيجة سقوط شظايا وقنابل دخانية جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) بمقتل جندي آخر جراء المعارك في قطاع غزة، مضيفة إن مجمل قتلى القوات الإسرائيلية منذ بدء العمليات البرية في القطاع تجاوز الـ100.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي لقي حتفه متأثراً بجروح أصيب بها في شمالي غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن خمسة من جنوده أصيبوا بجروح خطرة في القتال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس في بيان، مقتل 425 من جنوده وإصابة 1593، ومن بينهم 255 في حالة خطرة، منذ 7 أكتوبر.

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