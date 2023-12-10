ورشة معرفية عن إجراءات تنفيذ الشيكات باعتبارها سندات تنفيذية

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية استهدفت القانونيين والماليين من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، للتعريف بإجراءات وشروط تنفيذ مطالبات الشيكات طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022م، بإصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيها، باعتبارها سندات تنفيذية.

دور توعوي

وفي هذا السياق، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على ممارسة دورها المعرفي والتوعوي لدى الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها، مشيراً إلى أن موضوع هذه الورشة يبرز المرونة التي تتسم بها المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، والتي ألغت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد أو عدم كفايته، ووضعت بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.

وأوضح الدكتور بالهول أن اعتبار الشيك سنداً تنفيذيّاً، وتحريره من أي قيود إجرائية قضائية، يعزز معه ثقة المتعامل بهذه الورقة التجارية، ويرسخ قيم العدالة الناجزة وسيادة القانون .

وتضمنت الورشة التي قدمها المستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، والمستشار علي البري، مساعد مدير القسم تعريفاً بأبرز التعديلات التي جاء بها قانون المعاملات التجارية، ليضع بدائل لتحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط الطرق، عبر إلزام المصرف الوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل المصرف المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذيّاً يتم تنفيذه مباشرة عبر قاضي التنفيذ، ما يعزز قوة الشيك أداة للوفاء في المعاملات التجارية.

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