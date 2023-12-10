200 مشارك في «تحدي كوكبX» بزيادة 4 أضعاف عن 2021

أكد محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، مدير مشروع استكشاف حزام الكويكبات لــ((البيان))، أن عدد المشاركين في مسابقة ((تحدي كوكبX))، بلغ 200 من الشركات والطلاب والأفراد، وأنه زاد عدد المشاركين في التحدي بنسبة أربعة أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2021، مبيناً أن هذه المبادرة تلعب دوراً مهماً في تعزيز الخبرات في مجال الطيران والفضاء، وهو ما يتوافق مع أهداف مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وأكد أن المشاركات الإماراتية في التحدي، تعتبر استثنائية وناجحة بشكل ملحوظ على جميع المستويات، حيث تميزت بتنوعها وغناها، وتضمنت مزيجاً متنوعاً بين الابتكار والإبداع، لتعكس بوضوح القدرات والمهارات العالية للكوادر والكفاءات الإماراتية، لافتاً إلى أن مشاركة الطلاب والباحثين نتج عنها تقديم أفكار مبتكرة تعزز البحث والتطوير في هذا القطاع.

تعزيز المهارات

وقال محسن العوضي إنهم سيعملون على تعزيز مهارات المشاركين وقدراتهم في مجال الفضاء، بما يدعم مشاركتهم الفعلية في المهمات الفضائية المستقبلية، وأنه بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لضمان استمرار مشاركتهم في المبادرات والبرامج المستقبلية، بهدف تحقيق استدامة طويلة المدى في قطاع الفضاء الوطني، وذلك من خلال تطوير خبراتهم باستمرار، ومشاركتهم في مشاريع فضائية مبتكرة ومتقدمة.

وقال إن ((تحدي كوكبX)) يساعد المشاركين على تعلم كيفية تصميم بناء وبرمجة أنظمة لاستكشاف الفضاء، وهي مهارات حيوية، لنجاح مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات واستدامة قطاع الفضاء بشكل عام، مشيراً إلى أن التحدي ساهم منذ انطلاقه، في إلهام العديد من الشباب، وتشجيع الشركات الناشئة على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية اللازمة لدعم المهمة التي تمتد لـ 13 عاماً.

مبادرة عالمية

وعن مستجدات مبادرة ((الفضاء.. عالم من الفرص)) لفت العوضي إلى أن أولى ورش عمل المبادرة كانت للتعريف بالفرص المطروحة في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث شهدت مشاركة واسعة من 170 شركة ناشئة ودولية موجودة في دولة الإمارات، مؤكداً أنهم يخططون اليوم لمزيد من فعاليات ((الفضاء.. عالم من الفرص)) محلياً ودولياً، وذلك من خلال مبادرة عالمية لاستقطاب رواد الأعمال والمواهب الجديدة للاستثمار في دولة الإمارات.

وتطرق إلى أنه سيتم التوسع في التواصل مع الأوساط الأكاديمية والشركات الناشئة المحتملة، والشركات المتخصصة في قطاع الفضاء ومؤسسات البحث والتطوير، كما أنه تم عقد ورشتي عمل افتراضيتين استهدفتا أسواقاً عالمية لتشجيع الشركات على فتح فروع لها في دولة الإمارات، وتوفير فرص في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

ورش عمل

وأفاد مدير إدارة المهمات الفضائية بأنهم نظموا حتى الآن أول 3 ورش عمل لـ((الفضاء.. عالم من الفرص))، من بينها ورشتا عمل افتراضيتان لاستهداف أسواق عالمية، موضحاً أنهم وخلال الفترة المقبلة سيعملون على تطوير وتنظيم المزيد من الورش التي تركز على التعريف بجميع مجالات مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وبما يتماشى مع أحدث التوجهات والابتكارات في هذا المجال الحيوي. وفيما يخص تحديد الشركات التي ستحصل على فرص عمل بمشروع حزام الكويكبات، بيّن العوضي أن هناك 3 شركاء عالميين سيعملون على تطوير الأجهزة العلمية للمركبة الفضائية ((MBR Explorer))، بالإضافة إلى 6 شركاء لنقل المعرفة داخل دولة الإمارات، يتنوعون بين جامعات ومؤسسات بحثية وشركات، موضحاً أنهم يتطلعون لزيادة أعداد الجامعات والباحثين في المشروع، إلى جانب توفير فرص اقتصادية كبيرة للشركات الإماراتية الناشئة.

شركاء أكاديميون

وذكر العوضي أنه يشارك في المهمة مجموعة من الشركاء الأكاديميين وشركاء تطوير الأجهزة، والتي تشمل جامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات وطنية مثل معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة الياه سات، وشركاء محليين وعالميين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة مع وكالات ومؤسسات وجامعات محلية وعالمية، مثل وكالة الفضاء الإيطالية وجامعتي كولورادو وأريزونا في الولايات المتحدة.

وعن أهمية ((أكاديمية الفضاء الوطنية)) إحدى مبادرات صندوق الفضاء الوطني، ودورها المستقبلي، أشار العوضي إلى أنها تتماشى مع رؤية وكالة الإمارات للفضاء طويلة المدى وأهدافها الاستراتيجية، لتعزيز استدامة برامج الفضاء الوطنية، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، لافتاً إلى أن أولى دوراتها التدريبية ستنطلق في الربع الأول من عام 2024.

وأضاف أنها ستسهم في إحداث ثورة في اكتساب وإثراء المعرفة المتعلقة بالفضاء بين الشباب الإماراتي، من خلال الجمع بين الممارسات الأكاديمية البحثية المتطورة والتطبيقية العملية، في ظل بيئة فريدة تشجع وترعى ثقافة الابتكار، كما أنها تدعم تعزيز محور ريادة الأعمال، والذي يشكل عاملاً رئيسياً في النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات، وذلك من خلال توفير المزيد من فرص العمل، لتلبية نمو الطلب على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى التركيز على تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع ناجحة، وتحسين الابتكار والتنافسية، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو استدامة الاقتصاد المبني على المعرفة.

وأردف أن ((أكاديمية الفضاء الوطنية)) تأتي ثمرةً للنجاح الكبير الذي حققته ورش العمل الفضائية، والتي تضمنت 3 مراحل متتالية بدأت في يناير 2023، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شارك فيها 51 شخصاً، لينتقل 26 منهم إلى المرحلة الثانية، وتختتم بمشاركة 13 فرداً في المرحلة الثالثة والأخيرة.

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