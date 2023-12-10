وفد جورجيا يتعرف على تجارب الإمارات في العمل والتحديث الحكومي

ضمن التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جورجيا، زار الدولة وفد حكومي، ضم ألكسندر خفتيسياشفيلي نائب وزير خارجية جورجيا، وإيراكلي ناداريشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، وعدداً من المسؤولين الحكوميين، للتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، إضافة إلى الحلول الرقمية، التي تتبناها في دعم مبادراتها التطويرية المبتكرة.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على التجارب الحكومية لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والتميز والخدمات والمسرعات، خلال سلسلة من الاجتماعات مع عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات.

وبحث الجانبان سبل توسيع مجالات ومحاور التعاون الثنائي في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، واتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون ليشمل محوري البرمجة والأداء الحكومي،

ويأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الثنائي، التي وقعتها حكومتا البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيراكلي غاريبا شفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، في مجالات التطوير وتحديث الإدارة الحكومية، ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، خلال أعمال القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.

دعم

وأكد عبد الله لوتاه حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة تجاربها وخبراتها في مجالات العمل والتحديث الحكومي مع حكومات العالم، ما يسهم في دعمها وتمكينها من تحسين مستويات الأداء وتطوير الكوادر الحكومية وتمكينها، وبناء قدراتها بأحدث الأدوات المستقبلية، ما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويرتقي بحياة المجتمعات.

وقال: إن الشراكة مع حكومة جمهورية جورجيا تمثل نموذجاً في تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الهادفة لتحديث وتطوير العمل الحكومي، وترسيخ النموذج المستقبلي للحكومات، الذي يرتكز على الابتكار والتطوير المستدام، وتوظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في عملية تطوير شامل لأطر ومنهجيات عمل الحكومة، مشيراً إلى حرص حكومتي البلدين على تكثيف الجهود وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز جودة حياة مجتمعيهما.

ومن جهته قال ألكسندر خفتيسياشفيلي: إن جمهورية جورجيا ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات تعاون وثيقة في العديد من المجالات، مثل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى العلاقة المتميزة بين الشعبين، ويسرنا أن نضيف مجالاً جديداً للتعاون بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، ونشعر بالامتنان لتنظيم هذه الزيارة في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وأضاف نائب وزير خارجية جورجيا: ((مع دخول علاقاتنا الثنائية مرحلة جديدة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين الحكومتين نتطلع إلى إثراء معارفنا حول المنهجيات المبتكرة والمتقدمة، التي تستخدمها حكومة دولة الإمارات، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي والابتكار)).

نماذج ريادية

وتعرف وفد حكومة جورجيا على أبرز النماذج الريادية للعمل الحكومي في دولة الإمارات، ضمن سلسلة اجتماعات، عقدها مع مسؤولين وفرق عمل حكومية متخصصة، حيث اطلع الوفد على تجربة حكومة الإمارات في تطوير منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، والآليات المتبعة في تطوير الجهات ورفع كفاءة وفعالية الأداء لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز تنافسية وريادة الاستراتيجيات الحكومية.

واطلع الوفد خلال زيارة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تجربة حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي للخدمات، وتبني التكنولوجيا في الخدمات لتعزيز شمولها ومرونتها، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي، ويركز على تطلعات المتعاملين، عبر توظيف الحلول الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، والاعتماد على البيانات، وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.

وبحث الوفد الزائر في اجتماع مع فريق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد آليات تبادل المعرفة في تطورات مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وصياغة الاستراتيجيات الهادفة إلى توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وتسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعرض مستجدات التعاون في تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى مواطني جورجيا، بما يضمن استعدادهم للمستقبل وتهيئة الجيل المقبل من خبراء التقنية، من خلال منصة رقمية مفتوحة، توفر دورات برمجة عبر الإنترنت لتمكين أفراد المجتمع من المهارات اللازمة لسوق العمل عن طريق تعلم أساسيات البرمجة، وعلوم البيانات، وتطوير التطبيقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز