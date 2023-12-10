إطلاق خريطة طريق لخفض البصمة الكربونية لأنشطة محطات براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إطلاق خريطة طريق لخفض البصمة الكربونية للأنشطة كافة سواء في مرافق المؤسسة أو في موقع محطات براكة للطاقة النووية، والبدء بتطوير الخطط التنفيذية لهذه المبادرة، بالتعاون مع مختبر ((إيداهو الوطني)) التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، إحدى أكبر مؤسسات البحث العلمي، وأكثرها تقدماً في العالم.

ويأتي ذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات الخاصة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومبادرة ((الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي))، التي أطلقتها المؤسسة والمنظمة النووية الدولية.

وستتضمن خريطة الطريق، التي تم إطلاقها خلال قمة ((الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي)) على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، وضع مسار يُمكّن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من خفض البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد المناخي لأنشطتها كافة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وخبرات فريق مختبر ((إيداهو الأمريكي))، لا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية، التي طورتها المؤسسة في أبوظبي، والتي من المقرر أن توفر 25 %

من احتياجات الإمارات من الكهرباء فور تشغيلها بالكامل، تقوم بخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة بشكل كبير، إلى جانب تمكين قطاعات الأعمال من أن تكون جزءاً من الاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية، عبر إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة اللازمة للحصول على شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي.

بصمة

كما تتضمن خريطة الطريق تطوير سبل لخفض البصمة الكربونية لمختلف الأنشطة في موقع محطات براكة، مثل النقل ومرافق تخزين الطاقة واحتجاز الكربون، كما تراعي المهمات الأوسع للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية باستكشاف فرص التوسع في مشاريع الطاقة النووية داخل الإمارات وخارجها، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، بما فيها المفاعلات المعيارية المصغرة وإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النووية.

ويشمل تركيز المؤسسة التعاون الدولي للمساهمة في تعزيز مسيرة العالم للوصول إلى الحياد المناخي، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية لقطاعات النقل والصناعات الثقيلة، إلى جانب تحويل محطات الفحم إلى محطات للطاقة النووية.

وتتضمن خريطة طريق خفض البصمة الكربونية للمؤسسة نموذجاً للحوكمة، والسياسات واللوائح، والبحث والتطوير والابتكار، والشراكات المحلية والدولية، والنظام البيئي، إضافة إلى التقنيات الجديدة، والتمويل والحوافز، والتواصل مع الشركاء، وحملات التوعية، وتطوير الكفاءات البشرية.

أهداف

وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: ((من خلال التعاون مع مختبر ((إيداهو الوطني الأمريكي))، نمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا الخاصة بالمساهمة في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050، وتعزيز المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة ونحن في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نخطط لما هو أبعد من الخفض الواسع للبصمة الكربونية، التي تقوم به محطات براكة، حيث نسعى لزيادة مساهمتنا في تحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لكافة الأنشطة في موقع محطات براكة، ودعم القطاعات الصناعية، التي يصعب فيها خفض البصمة الكربونية وتمكينها من المساهمة في تحقيق الحياد المناخي)).

وأضاف: ((بالإضافة إلى ذلك سنواصل تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتطوير تقنياتها الحالية والجديدة، بهدف دعم المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التغير المناخي)).

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومختبر ((إيداهو الوطني الأمريكي)) قررا التعاون من أجل تطوير أنظمة إنتاج الهيدروجين والأمونيا والأكسجين والماء والبخار في محطات براكة، وعلى نطاق تجاري، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية لتصدير الهيدروجين والأمونيا الخالية من الانبعاثات الكربونية، من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد.

من جانبه قال جون فاغنر مدير مختبر ((إيداهو الوطني الأمريكي)): ((يمتلك مختبر ((إيداهو الوطني الأمريكي)) مكانة علمية ريادية معترفاً بها في تصميم وتطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذا التعاون سنستفيد من قدراتنا وخبراتنا في مجال الطاقة النووية والمتجددة، وأنظمة الحياد المناخي لدعم أهداف تطوير تقنيات الطاقة النووية الجديدة، التي تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى تحقيقها)).

وكانت المؤسسة والمنظمة النووية الدولية أطلقتا بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادرة ((الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي)) في شهر سبتمبر 2023، خلال المؤتمر النووي العالمي، وذلك لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بضمان أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة التالية من البرنامج النووي السلمي الإماراتي على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً، بهدف دعم النمو والتنمية في الدولة.

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