وزير المياه الأردني: COP28 يطرح حلولاً فاعلة لتحديات الغذاء

أكد المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن مؤتمر الأطراف ((COP28))، يطرح حلولاً فاعلة لتحديات الغذاء والمياه على المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على ضرورة تعزيز أوجه التعاون العالمي المشترك، وتنسيق الجهود العالمية لمواجهة أثار تغير المناخ، والإسراع بإيجاد الحلول لقضايا المياه المشتركة.

وقال أبو السعود في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام))، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف ((COP28)): ((نشكر دولة الإمارات على تنظيم هذا المؤتمر الهام، الذي يسلط الضوء على مختلف القضايا المعنية بالتغير المناخي)).

وأضاف أبو السعود أن ((COP28))، طرح جميع المشكلات التي يعاني منها العالم عل صعيد المياه والغذاء، ووضعها في نصابها الصحيح، من أجل إيجاد الحلول الفاعلة، مشيراً إلى أن جلسات المؤتمر سلطت الضوء على العديد من القضايا الملحة في الوقت الراهن، مثل كيفية مواجهة التغير المناخي، وكيفية مواجهة شح المياه في العالم، وأيضاً كيفية تطوير الزراعة.

وأشار إلى أن الكثير من الدول حول العالم، وخصوصاً الدول العربية، قدمت الحلول الإيجابية والمنطقية في التعامل مع تداعيات التغير المناخي بواقعية، مشيراً إلى أهمية تطبيق الزراعة الذكية، واستخدام طرق الري الحديثة، وهو ما يعني خفض في استهلاك الكهرباء والمياه المستخدمة، يقابلها زيادة في إنتاج المحاصيل.

تثقيف

وطالب وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، بضرورة تعليم وتثقيف الأجيال الحالية، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع التطورات والتداعيات المناخية التي يشهدها العالم.

ولفت أبو السعود إلى أن التحديات المائية التي يواجهها العالم، وخاصة المنطقة العربية، غير مسبوقة، مع شح المصادر المائية، وتراجع أنماط الهطول المطري، التي تؤدي إلى الهجرات السكانية، وتغيرات ديموغرافية.

وأشار إلى أن الأردن يعمل بكل جد لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوفير الحلول التكنولوجية المبتكرة والمتطورة، لتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ولفت إلى العمل على تطوير الري للزراعات الذكية، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي، وتوسيع معالجة المياه العادمة، وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة، حيث يعد الأردن من الدول الرائدة في الاستفادة من المياه المعالجة، وفق أفضل المواصفات والمستويات العالمية كمصدر مستدام، ويتم اليوم الاستفادة من 200 مليون متر مكعب سنوياً في هذا المجال.

وشدد على ضرورة إيجاد الحلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول، والتي تعتبر تحدياً حقيقياً، يهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي في مختلف الدول التي تتشارك الأحواض والمصادر المائية، داعياً كذلك إلى تعزيز الروابط بين الغذاء والزراعة وأنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية.

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