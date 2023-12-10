مندوب الإمارات في «آيرينا»: دور فعال للشباب للوصول إلى حلول للعمل المناخي

أكدت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ((آيرينا)) أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ((cop28)) تجاوز التوقعات بشكل إيجابي من ناحية الالتزامات المالية، والتعهدات العالمية، التي تدعم حراك العمل المناخي والبيئي العالمي.

وشددت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) على هامش أعمال ((cop28)) على الدور الريادي، الذي يلعبه الشباب في هذا المؤتمر المناخي، مؤكدة أهمية بناء الكفاءات وتوفير المقومات لفئة الشباب للخروج بأفكار تتبنى حلول التحديات، التي يواجها العالم، بما فيها التغير المناخي والطاقة المتجددة.

وقالت: ((الشباب لهم دور قوي وفعال كونهم يملكون وعياً كاملاً وكافياً عن تحديات التغير المناخي، وبالتالي يجب عليهم بدء اتخاذ إجراءات وخطوات للعمل على هذا السياق، والاستفادة من هذا الوعي حتى في أصغر الخيارات كاختيار التخصصات الدراسية ونوع السيارة)).

مشاركة

وأضافت: ((على الشباب اختيار أسلوب حياة يتناسب مع أن يكونوا جزءاً مهماً ورئيسياً من الحل حتى يصبحوا سفراء لهذا العمل في جميع مشاركاتهم، ليكون لهم دور فعال في نشر الوعي والوصول إلى حلول يحتاجها العمل المناخي سواء من ناحية ابتكارات تقنية أو إدارية أو فنية)).

ونوهت في سياق العمل المناخي بأهمية اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تبني حلول الطاقة المتجددة، مشيرة إلى اتحاد أكثر من 123 دولة لتعهد مضاعفة تبني الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز كفاءة الطاقة إلى ضعفين، مؤكدة الدور الكبير، الذي لعبته ((آيرينا)) في الوصول إلى هذا التعهد للعودة إلى المسار الصحيح، وتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز أمن الطاقة.

وأشارت إلى عمل الوكالة مع رئاسة ((cop28)) في إطار تعزيز الوصول إلى التمويلات، حيث تم طرح مبادرات في مؤتمر الأطراف فاقت تمويلاتها الـ 80 مليار دولار، وعملت آيرينا بدورها مع الدول الأعضاء لتبني معظم القرارات، موضحة أن جميع هذه الدول تعتمد على الوكالة في دراساتها وسياساتها لتبني الحلول ونقل العلم والمعرفة، وبناء الكفاءات في هذا القطاع الحيوي.

نجاح

وقالت في إطار ((cop28)): ((نرى نجاحاً واضحاً كل يوم في مؤتمر الأطراف سواء من ناحية تعزيز المبادرات المالية والحراك العالمي، ورأينا نجاحاً كبيراً في الاتفاق العالمي على مواضيع وقضايا كانت مصدراً للخلاف كالصندوق العالمي للمناخ، وبالإضافة إلى ذلك من المهم أن نرى مدى التنويع، الذي يحتضنه المؤتمر حتى من ناحية المشاركات، التي بلغت حوالي 100 ألف مشارك، وهذا بحد ذاته نجاح مهم)).

وأكدت المندوب الدائم للدولة لدى ((آيرينا)) ضرورة الالتزام بالتعهدات العالمية المتعلقة بالتمويل، والتركيز على تطوير البنى التحتية للتمكن من بناء قدرات البنية التحتية تتقبل الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء في الدول المتعهدة، بالإضافة إلى التركيز على الهدف الأساسي المرتبط بمضاعفة دور قطاع الطاقة المتجددة، وتبني أفضل الحلول.

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