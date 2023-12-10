طائرة تحمل مساعدات إغاثية للأشقاء الفلسطينيين في غزة101

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3))، وذلك من خلال تسيير جسر جوي بلغ 101 طائرة لليوم الـ 35، إضافة إلى سفينة شحن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

دعم

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وبقية المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، غادرت 10 متطوعات من المجال الطبي من الإمارات، أمس، متوجهات إلى قطاع غزة، للانضمام إلى المستشفى الميداني المتكامل، الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة، لتقديم العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. وينضم فريق المتطوعات إلى زملائهم من المتطوعين، والأطباء والممرضين، الذين باشروا خدماتهم العلاجية والإسعافية للمصابين، ضمن جهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الذي بدأ استقبال المصابين، منذ أول من أمس، ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية.

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