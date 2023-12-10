ملتقى أبوظبي الأسري يستعرض دور الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة

يواصل ((ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023)) تحت شعار ((أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام))، فعالياته لليوم الثاني على التوالي في جزيرة الحديريات، بمحطاته الرئيسية المتمثلة في ((الأسرة المستدامة))، و((ريادة الأعمال))، و((أطفال المستقبل))، و((الموروث الإماراتي))، وسط حضور لافت من الزوار الذين حرصوا على المشاركة بالورش المتنوعة التي اقيمت بالتعاون مع عدة جهات.

واستضافت ((محطة الأسرة المستدامة))، 6 ورش منها ((الوالدية الرقمية)) التي نظمها برنامج خليفة للتمكين، و((جسور الأمل)) التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، و((رحلة أجيال)) التي نفذتها هيئة المساهمات المجتمعية معاً، و((قوِّ عضلاتك وتخلص من ترهلاتك))، التي قدمها مجلس أبوظبي الرياضي، و((التوازن بين العمل والحياة)) التي نفذتها جمعية المرأة سند الوطن.

واستمتع زوار الملتقى من كل الأعمار، بالفعاليات الخارجية المصاحبة المتمثلة بمسرح الأسرة، ومطبخ الأسرة، وصالون أقدر الثقافي، ومسابقات ترفيهية وجوائز قيمة.

خطط

وأكد عبدالله المازمي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية بمؤسسة التنمية الأسرية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أهمية ملتقى أبوظبي الأسري الرابع الذي يركز على تعريف الأسر بالخطط الاجتماعية الموجودة بإمارة أبوظبي وكل ما يحتاجونه وكيفية الوصول إلى هذه الخدمات وما يحتاجونه في المستقبل، كما يحقق لهم ضمان سرعة الاستجابة للخدمات التي يودون الحصول عليها.

وقال إن الملتقى يجمع كافة الشركاء من الإمارة ومن خارج الإمارة، ليتعرف الجمهور على الخدمات والحصول عليها بكافة التقنيات الموجودة، مشيراً إلى أن المشاركة في ملتقى أبوظبي الأسري الرابع، ضمن محطة الأسرة المستدامة، والتي تهدف إلى تعريف المجتمع بخطط التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى الخطط الحالية والمستقبلية الموجودة في التنمية الأسرية، والتي تشمل الخطط الاجتماعية كاملة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف: دائماً نركز على تقديم الخدمات الرقمية، والإلكترونية لأفراد المجتمع، وذلك كونها تسهل على أفراد المجتمع، إذ تقوم مؤسسة التنمية الأسرية بتقديم الخدمات الرقمية للمجتمع كاملاً، وكبار المواطنين، والمرأة والطفل، وغيرهم من فئات المجتمع، حيث إن كل فئة من هذه الفئات لهم خدمات خاصة بهم، وتقدم لهم عبر منافذ عدة تشمل مراكز التنمية الأسرية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المازمي، إلى أنه بإمكان أفراد المجتمع الحصول على الخدمات عبر موقع ((تم)) للخدمات الحكومية، بما يضمن لهم الوصول لكافة الخدمات عبر هذه المنصة.

شراكة

من جانبها، قالت المهندسة سناء يوسف الضاعن، مديرة إدارة الخدمات العامة في مؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة محطة الأسرة المستدامة، إن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023 يسلط الضوء على دور الأسرة باعتبارها شريكاً استراتيجياً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعريف الأسرة على خطط التنمية الاجتماعية المستدامة في المرحلة القادمة، والخدمات الاجتماعية الحالية والمستقبلية مع التركيز على الخدمات الذكية والرقمية، التي تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة للأسر في الأوضاع المختلفة، وتُساهم في توفير الوقاية والحماية والتدخل المناسب الذي يضمن تمكينها من أداء وظائفها الطبيعية، وتعزيز جودة حياة وقدرة الأسرة للحفاظ على تماسكها وتلاحم وحدتها.

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