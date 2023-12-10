نهيان بن مبارك: «أم الإمارات» رمز عالمي في العطاء ودعم الأسرة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن مشاركة الوزارة في الملتقى السنوي الرابع للتنمية الأسرية بأبوظبي، تؤكد تطابق الأهداف، والعلاقة الوثيقة بين القيم والمبادئ التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية، وما تركز عليه وزارة التسامح والتعايش من تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والحوار وقبول الآخر داخل المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته وعناصره، مؤكداً أن ملتقى التنمية الأسرية منصة رائعة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، من أجل مجتمع متلاحم يؤمن بالقيم الإماراتية الأصيلة ويجعل منها أسلوب حياته، في معاملاته وأنشطته كافة.

جاء ذلك على هامش متابعة معاليه أعمال جناح وزارة التسامح والتعايش المشارك في الملتقى الرابع للتنمية الأسرية والذي حظي بإقبال كبير من جانب الجمهور، وخاصة طلاب المدارس والجامعات والعديد من الأسر لمتابعة مختلف أنشطته التوعوية والترفيهية والفنية.

وثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك، رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ((أم الإمارات)) هذا الحدث، مؤكداً معاليه أنه الضمانة الكبرى لنجاحه في تحقيق أهدافه السامية كما يعبر عن إيمان سموها بأهمية تعزيز دور الأسرة الإماراتية، لتكون النموذج والقدوة محلياً وعربياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الأسرة باحتسابها شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة الظواهر والقضايا والتحديات كافة، وإيجاد الآليات والحلول المبتكرة التي تُسهم في الحفاظ على تماسكها واستقرارها، واستكشاف قدرات الموهوبين ورواد الأعمال المبدعين وأصحاب الهمم، وأن سمو الشيخة فاطمة ((أم الإمارات))، رمز عالمي في العطاء والعمل من أجل الأسرة والمرأة والطفل، وتلاحم المجتمع على الصعيدين المحلي والدولي نفاخر به كإماراتيين.

وأوضح معاليه، أن افتتاح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أنشطة وفعاليات الملتقى بأبوظبي، يمثل إشارة مهمة إلى اهتمام القيادة الرشيدة بدعم القطاع الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة، مشيداً معاليه باهتمام سموه الدائم ودعمه المستمر للجهود التنموية والمجتمعية كافة وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وعن أهمية مشاركة وزارة التسامح والتعايش في الملتقى الرابع للتنمية الأسرية، أكد معاليه، أن رسالة جناح الوزارة بالملتقى تعزز دور التسامح والتعايش في دعم تماسك الأسرة والمجتمع، كما يركز جناح الوزارة على تعزيز قيم الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، ودعم دور الأسرة في هذا المجال عبر أنشطة تفاعلية مع جمهور الملتقى، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه كافة التي تتضمن ترسيخ مفهوم الذكاء الاجتماعي لدى أفراد المجتمع وتوظيفه لتعزيز التلاحم المجتمعي، وبناء علاقة أساسها الثقة والاحترام والمصداقية، ونشر ثقافة التوازن على الصعيدين الأسري والمجتمعي، وتعزيز القيم الأصيلة التي أسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: ملتزمون بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية والتعليمية والمجتمعية والخاصة كافة، لتحقيق أهدافنا السامية في تعزيز التسامح والتعايش في مجتمعنا، وسنعمل على التواصل المستمر وبناء الشراكات الفعّالة مع مختلف الأطراف، لاسيما المؤسسات المجتمعية، لنشر قيم الإمارات الأصيلة، وتعزيز روح التسامح والتعايش السلمي بين فئات المجتمع كافة، لبناء مجتمع يسوده الوئام والاستقرار.

وأكد معاليه، حرص الوزارة على بناء الشركات الشاملة التي تعزز التعاون لتحقيق الأهداف السامية التي تتطابق مع الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، مؤكداً معاليه أن تحقيق الأهداف يتطلب التواصل الدائم والعمل الفعّال بين الوزارة ومختلف المؤسسات لتحقيق الهدف الأهم، وهو تعزيز قيمنا الأصيلة وهويتنا الوطنية، وكل ما يُسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وأن العمل المشترك يهدف إلى بناء مجتمع يسوده السلام والتعاون البناء والمستدام، والذي يعتمد على قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

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