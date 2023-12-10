الصيد بـ«الضغوة» مهنة الأجداد والأحفاد

يعد صيد الأسماك بتقنية الضغوة إحدى أقدم الطرق لصيد أنواع مختلفة، وبأحجام تصل لطول الأصبع، ومنها أسماك السردين، ولا تزال إحدى أهم الطرق لصيد الأسماك. و((الضغوة)) لفظة تراثية معروفة لدى أهل الإمارات، وهم يعدون لها الشباك بأحجام وفتحات مختلفة، حسب حجم السمكة.

الصياد عمر عبدالله النقبي من مدينة خورفكان أحد الصيادين، الذين توارثوا المهنة من الأجداد، ويحرص هو وإخوته على الاستمرار فيها لتبقى ولا تندثر، ويحافظ على هذه الحرفة بدافع حماية التراث الإماراتي من الاندثار، حيث يقول: ((إذا ترك الشباب الذين التحقوا بالوظائف هذه الحرفة فمن سيصل بها إلى هذه الألفية أو ما بعدها))، وينطلق النقبي من أساس ثابت ومعروف عن أبناء الإمارات، وإحدى السمات الخاصة بهم وهي عدم الانسلاخ عن ماضي أجداده، ولهذا فإن الإماراتي يفخر اليوم أنه يواكب كل التطور الحادث في العالم، ويسهم بدوره في العمل بكل العلوم، التي يتلقاها، وفي ذات الوقت مستمر في الحفاظ على التراث.

لا يزال عمر والفريق الذي يعمل معه يخرجون للصيد بالضغوة، فهناك أيام للخروج بعد صلاة الفجر، وإخراج الشباك في فترة الضحى، وأما في الفترة المسائية فلا يخرجون للصيد إلا نادراً وحسب حالة البحر، ولكن هناك أسماكاً تكون متوفرة مساء في مواسم معينة، والأسماك التي يتم صيدها كثيرة الأنواع، ولها أسماء كثيرة أيضاً.

ولن تندثر حرفة الصيد بطريقة الضغوة، لأنها تأتي بالرزق محملاً في أنواع من الشباك، وإن تشابه على الرائي شكلها، ولكن طرق صنعها ومكان إنزالها يعتمد على أنواع الأسماك، وحتى الخروج لصيدها لكل نوع أو أنواع أوقات خاصة، وفي كل الحالات لا يستغني الأهالي من السكان والمقيمين بكل مشاربهم عن الأسماك وخاصة العومة، والأسماك التي تنقسم لأحجام، ومنها يصنع منه التونة والأنشوقة، ولكن الإماراتيين يصنعون من النوعين عدة مواد غذائية للاستخدام الطويل الأمد، ومنها ما يطهى مباشرة على النار، وتبقى هذه الطريقة في انتعاش عاماً بعد عام، منذ عرف الإنسان الصيد بالشباك، وهي من الموروث المستدام.

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