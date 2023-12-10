شرطة دبي والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا تبحثان التعاون

استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الفريق سينابا موسيبي، مفوض قطاع العمليات للجرائم ذات الأولوية الوطنية في شرطة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، وعدد من الضباط.

ورحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالفريق سينابا موسيبي والوفد المرافق له، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات، وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، والسلطات الأمنية في جنوب أفريقيا، في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.

مركز القيادة والسيطرة

وزار الفريق سينابا موسيبي والوفد المرافق له، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقباله اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة، الذي قدم شرحاً للوفد الضيف عن نظام إدارة ومراقبة الدوريات، وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، بالإضافة إلى الاطلاع على نظام ((التنبؤ الأمني الذكي))، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعتمد في تحليلاته على البيانات الضخمة (Big data).

مركز الشرطة الذكي

كما قام الفريق سينابا موسيبي بزيارة مركز الشرطة الذكي ((SPS)) في مركز شرطة المرقبات، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكل فئات المجتمع بطريقة ذكية، ومن دون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع الفريق سينابا موسيبي إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، الذي يقدم 27 خدمة رئيسة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين، من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

واطلع الفريق سينابا موسيبي على آلية تسجيل بلاغ جنائي من دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المُستخدمة في شرطة دبي.

وفي ختام الزيارة، عبّر الفريق سينابا موسيبي عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي، على حسن الاستقبال، والعروض القيّمة التي شاهدها، مُتمنياً لشرطة دبي دوام التقدم والنجاح، وتبادل الدروع التذكارية مع القائد العام لشرطة دبي.

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