محمد بن راشد: الإمارات تواصل العمل في الاستدامة والتغير المناخي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)) في ترؤسه مجلس الوزراء الذي عُقِد في مدينة إكسبو دبي أن الإمارات تواصل العمل في الاستدامة والتغير المناخي.

واطلع المجلس برئاسة سموه على نتائج دراسة في شأن التكلفة الفعلية لشحن المركبات الكهربائية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتعزيز اعتماد التنقل الكهربائي، بما يدعم تحقيق هدف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما اعتمد المجلس قراراً بـإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بهدف تطوير بنية تحتية شاملة وفعالة لشحن المركبات الكهربائية، والإشراف على العمليات اليومية لمحطات الشحن، ووضع استراتيجية تسعير لخدمات الشحن.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في منصة ((إكس)): ((اعتمدنا أيضاً الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.. وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة)).

وقود الطيران المستدام

واعتمد المجلس السياسة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تتضمن توصيات استرشادية للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، إذ تستهدف السياسة جعل (1 %) على الأقل من مجمل الوقود المستخدم في عمليات شركات الطيران الإماراتية في مطارات دولة الإمارات بحلول سنة 2031 وقودَ طيران مستداماً منتجاً محلياً في الدولة. وإضافة إلى ذلك، تستهدف السياسة إنتاج (700) مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول سنة 2030، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، وبناء القدرات الوطنية وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال.

دليل الإنشاءات الذكية

وفي اجتماعه، اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية لدولة الإمارات، والذي ينطبق على مختلف مشروعات قطاع الإنشاءات بما يشمل مشروعات المباني، والطرق، والجسور، والأنفاق، والمساكن، والمباني والأبراج، وغيرها. ويهدف هذا الدليل إلى ضمان أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك بتوحيد تصميم المباني عبر اعتماد مؤشر البناء الذكي، وتحقيق التحول الرقمي الذكي في مراحل التخطيط والتصميم والإنشاء، والاستثمار في الأفراد والتكنولوجيا، والاستفادة بشكل أفضل من التقنيات الموجودة، واعتماد أسلوب البناء الذكي لتحسين استخدام الموارد وتقليل عوامل الوقت والتكلفة والعمالة مع الحفاظ على الجودة المطلوبة.

استهلاك الطاقة

واعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار في شأن اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية التي يتم تصنيعها أو استيرادها لتتناسب مع أعلى معايير الكفاءة المطلوبة.

كما اعتمد المجلس قراراً في شأن اللائحة الفنية للعدادات الاستهلاكية يتضمن تحديد المتطلبات الواجب توافرها في العدادات الاستهلاكية والتي تشمل عدادات الكهرباء والماء والغاز المنزلي والطاقة الحرارية، بهدف تنظيم الرقابة المترولوجية والتحقق الدوري من هذه العدادات، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية عند استيراد العدادات أو تركيبها أو بعد وضعها تحت الاستخدام العام.

برنامج المحتوى الوطني

واستكمالاً لمشروع تحديث المنظومة التشريعية بالدولة، اعتمد المجلس قراراً في شأن برنامج القيمة الوطنية المضافة يقضي باستبدال اسم البرنامج ليصبح ((برنامج المحتوى الوطني))، إذ نجح البرنامج منذ إطلاقه في مضاعفة قيمة الإنفاق المحلي من 26 مليار درهم في سنة 2019 إلى 53 مليار درهم في سنة 2022، وبلغ الإنفاق المحلي التراكمي 150 مليار درهم ما بين (2019 _2022)، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين فارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص (في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج) من 5,387 في سنة 2019 إلى 13,440 في سنة 2023، وتم إنجاز 28 % من قيمة فرص الشراء المعلن عنها في منتدى اصنع في الإمارات 2022 وبقيمة 31 مليار درهم.

قرارات وتشريعات

كما اعتمد المجلس عدداً من التشريعات الهادفة لتطوير وتعزيز تنافسية القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة، وشملت تحديث قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي وذلك لمعالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع على مستوى الدولة، ودعم الشركات العاملة وتشجيع الاستثمارات العالمية الواردة للدولة على مستوى هذا القطاع، إضافة إلى إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد جداول الأوزان الإجمالية والمحورية والأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة وضوابط نقل الحمولة غير العادية في الطرق بالدولة.

واعتمد المجلس قراراً في شأن المعايير الخاصة برد الاعتبار في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح، والذي يتضمن معايير تدابير الخدمة المجتمعية، والخطورة الاجتماعية على الطفل، وتقارير اختصاصي حماية الطفل، والرعاية اللاحقة للأحداث، وغيرها من الأحكام، كما تم اعتماد عدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ورسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، وتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن إجراءات المستفيد الحقيقي.

المنظومة الوطنية للمؤهلات

من جهة أخرى، وافق المجلس على تحديث المنظومة الوطنية للمؤهلات، التي تضمن مرونة التطبيق على المستوى المحلي والمواءمة مع نظيراتها دولياً فسيتم اعتماد ثمانية مستويات بدلاً من عشرة مستويات في الإطار المقترح لتصبح مواءمة المنظومة الوطنية للمؤهلات للدولة منسجمة بشكل مرن مع منظومة المؤهلات الأوروبية، بما يسهم في تسهيل انتقال المتعلمين والخريجين بين الدولة والدول الأخرى، ما يزيد فرص التقدم في المجال التعليمي ومجال العمل.

الثقافة والإبداع

وضمن جهود الدولة لتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ الثقافة الإماراتية، اعتمد المجلس المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع لتكريم المتميزين في عدد من المجالات الثقافية والإبداعية، وهي التراث الثقافـي والهوية الوطنية، والفنون الأدائية والمسرح، والموسيقى، والفنون البصرية والرقمية، والتصميم والعمارة، والأدب واللغة العربية، والإعلام والصحافة، والأفلام والسينما، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية.

بيانات الهوية

وضمن جهود دولة الإمارات الرامية لتعزيز التحول الرقمي الشامل في منظومة الخدمات والبيانات الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء مشروع ((التعريف ببيانات الأفراد والأسر الإماراتية عبر الهوية الوطنية أو التصديق الرقمي))، والذي سيَحِل بدلاً عن وثيقة خلاصة القيد في أنظمة التعريف بالأفراد والأسر في المعاملات الرسمية والخدمات على مستوى الدولة، وسيتم التعريف بتلك البيانات والسجلات الأسرية عبر الربط الشامل بين مختلف الأنظمة الرقمية المستخدمة لدى الجهات المعنية بالدولة، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز تكامل المنظومة الرقمية بالدولة، وتسهيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كما وافق المجلس على تطوير عدد من الخدمات الحكومية الجديدة في مجال التأمين الصحي لمستخدمي التأشيرة السياحية للدولة، وتأمين المركبات القادمة من خارج الدولة، وكذلك استعرض المجلس تقريراً عن نتائج تنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات والسياسات المرتبطة بها.

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء إطار المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية بهدف تعزيز آليات استكشاف المواهب الواعدة في الجهات الاتحادية للدولة، وتمكين المواهب الواعدة من الإسهام في تطوير العمل الحكومي للدولة، وتعزيز فرص إسهاماتهم في المشروعات والمبادرات الحكومية، إضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، وإيجاد مرجعية للحكومة للاستفادة من خبرات ومهارات الشباب في مختلف القطاعات.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لكلٍ من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة الاتحادية للضرائب وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022، واعتمد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2024، واستعرض تقارير حكومية في شأن نتائج مشاركة الدولة في اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عُمان.

اتفاقيات دولية

وفي الشؤون الدولية صدّق المجلس اتفاقيتين بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية غويانا التعاونية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وفي شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مركز بحوث تحلية المياه في الشرق الأوسط، وعلى انضمام الدولة للتعهد العالمي للتبريد الذي يهدف للعمل على الحد من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالتبريد وتحسين كفاءة الطاقة إلى جانب الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، وزيادة الوصول إلى التبريد المستدام للفئات الأكثر حاجة،

ووافق المجلس على استضافة فعالية ((إعلام صديق للطفولة)) في دولة الإمارات بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

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