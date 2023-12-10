186 مليون دولار تعهدات يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات

شهد ((يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات)) في ((كوب 28))توقيع القادة على التزامات وتعهدات بتقديم أكثر من 186 مليون دولار لتحفيز العمل المناخي، ومواصلة بناء الزخم لتعزيز حماية الطبيعة وتنميتها، وركزت الالتزامات على حماية الغابات، وتنمية أشجار القرم، والمساحات الخضراء، وتحفيز التمويل لحماية الطبيعة واستدامة المحيطات.

وأكدت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لـ ((كوب 28))، أن حماية الطبيعة والأراضي والمحيطات هي السبيل الوحيد للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أهمية التعاون المشترك خصوصاً مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي ترعى هذه الأصول البالغة الأهمية.

وأضافت أن الإقبال المتنوع والاستثنائي على حضور فعاليات ((يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات)) ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، يدل على اهتمام كبير بالعمل المناخي القائم على الطبيعة، الذي يشكل محور الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مشيدة بالإنجازات العالمية خلال ((كوب 28))، التي تمهد الطريق لتعزيز جهود حماية الطبيعة في ((كوب 30)) المقرر انعقاده في مدينة بيليم بالبرازيل.

وشهد يوم الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات الإعلان عن تمويل جديد بأكثر من 186 مليون دولار للطبيعة والمناخ من أجل حماية وتنمية الغابات وأشجار القرم والمحيطات، دعماً لأهداف التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار.

حلول

وقال نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا ، إن قيادة دولة الإمارات ورئاسة ((كوب 28)) تتخذان إجراءات فعالة وملموسة من أجل حماية الطبيعة تدعمها تعهدات مالية كبيرة، وإنه لا يمكن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية دون حماية الطبيعة وتنميتها، كما أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لتحقيق تقدم ملموس وفعال بحلول مؤتمر الأطراف ((كوب 30)).

ومن خلال الحد من خسائر الأصول الطبيعية يمكن تعزيز جهود التخفيف من تداعيات تغير المناخ 30 %، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية بحلول 2030، كما تؤدي حماية الطبيعة دوراً حاسماً في الحد من أخطار تغير المناخ مثل الفيضانات والحرائق، ومن شأن جهود حماية الطبيعة أن تسهم في خلق فرص تجارية واقتصادية جديدة بقيمة 10 تريليونات دولار، وتوفير ما يقرب من 400 مليون فرصة عمل.

وكان قادة العمل المناخي قد اتفقوا في COP26 على الوقف التام لإزالة الغابات وتفعيل جهود تنميتها بحلول 2030، واعتمدوا في العام الجاري ((الإطار العالمي للتنوع البيولوجي))، الذي يستهدف حماية 30 % من الأراضي والمحيطات بحلول 2030، ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على الاستثمار في دعم مجتمعات الشعوب الأصلية ودورها الرائد، حيث تحمي 80% من التنوع البيولوجي للعالم.

توازن

وقالت ماريا خوسيه أندرادي سيردا، إحدى سكان كيشوا دي سيرينا الأصليين في الإكوادور، والمسؤولة عن التنمية الاقتصادية والمجتمعية في اتحاد قوميات الشعوب الأصلية في منطقة الأمازون بالإكوادور، إنه منذ آلاف السنين كرس شعب كيشوا دي سيرينا حياته لتحقيق التوازن والانسجام مع الطبيعة، ومراقبة سلوك التنوع البيولوجي والحيوانات ودورات الحياة النباتية وتدفقات المياه من حوله، كما أشارت إلى أنه من خلال استعانة ((كوب 28))بالحقائق العلمية ومعارف الشعوب الأصلية فقد تنبه العالم إلى ضرورة فهم واحترام الروابط الدقيقة بين الإنسانية والطبيعة.

ويمثل البيان المشترك من رئاسة COP28، وجمهورية الصين بصفتها الرئيسة الحالية لـ ((اتفاقية التنوع البيولوجي COP15))، إحدى النتائج المهمة ليوم الطبيعة، حيث حصل ((البيان المشترك لـ ((كوب 28)) بشأن المناخ والطبيعة والإنسان)) على دعم 18 دولة تقود شراكة المناخ والطبيعة و11 شراكة للتنوع البيولوجي في إطار حماية وتنمية الغابات وأشجار القرم والمحيطات، ويتضمن البيان تعهدات جديدة من الدول بوضع وتنفيذ استراتيجيات دعم العمل المناخي وحماية الطبيعة.

وتستند الالتزامات التي صدرت إلى التعهدات الصادرة عن القمة العالمية للعمل المناخي في ((كوب 28)) في 2 ديسمبر، حيث تم جمع وتحفيز 2.5 مليار دولار لحماية الطبيعة وتنميتها. وأعلنت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، خلال القمة عن مساهمة الإمارات بتمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار لمشروعات حماية الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، منها استثمار أولي بقيمة 30 مليون دولار في خطة تعزيز المرونة المناخية في غانا كما عقدت الإمارات شراكة استراتيجية مع البرازيل مدتها عامان لربط النتائج والمخرجات بين مؤتمري كوب 28 و 30.