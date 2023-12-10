وزراء ومسؤولون: الابتكار والتكنولوجيا حجر زاوية لنظم غذائية مستدامة

أكد وزراء ومسؤولون، أن الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الزراعي، يلعبان دوراً رئيسياً في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة وضمان الأمن الغذائي، في وقت يعاني فيه العالم تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على المياه والغذاء.

وأكد الوزراء والمسؤولون، على هامش ((كوب 28))، ضرورة زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وتبادل المعرفة لتسريع اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية.

وقالت ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة في الجمهورية التونسية، إن تغير المناخ يتسبب بشكل كبير في شح المياه، ما يؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، مشيرة إلى أنه على مدى أكثر من 6 عقود كانت تونس في طليعة الدول التي عالجت ندرة المياه وتحدياتها.

وأشارت إلى أن تونس أعطت الأولوية لإدارة المياه وتطوير البنية التحتية وبناء السدود مع التركيز على توفير المياه في جميع أنحاء البلاد، موضحة أنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، مما يؤدي بدوره إلى ظروف صعبة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.

وأضافت أنه من أجل مواجهة هذه التحديات المتزايدة نعمل على تبني نهج شامل يشمل تحسين البنية التحتية، والممارسات الزراعية المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، وهي استراتيجيات حيوية لتعزيز قدرة مواردنا المائية على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وقالت: هدفنا ضمان إمدادات المياه المستدامة والعادلة لمختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الزراعة التي تمثل العمود الفقري لاقتصادنا في تونس.

وأشارت ليلى الشيخاوي، إلى الحاجة الملحة لحلول مبتكرة لمعالجة قضية ندرة المياه واختلال التوازن بين العرض والطلب، لافتة إلى أن تونس أجرت بين 2020 و2023، دراسة استراتيجية لفهم التأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ على الموارد المائية، وذلك بهدف ضمان التوازن المستدام بين العرض والطلب على المياه بحلول 2050.

وأضافت: حجر الزاوية في استراتيجيتنا هو تطوير مصادر مياه غير تقليدية، حيث نتطلع إلى زيادة إمدادات المياه لدينا بمقدار 693 مليون متر مكعب من خلال الجمع بين تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، مؤكدة استمرار العمل على تحفيز حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراض والمياه.

أمن غذائي

بدوره، قال المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن التحديات المائية التي يواجها العالم في الوقت الحالي غير مسبوقة، مع انخفاض أنماط الهطول المطري التي تؤدي إلى الهجرات السكانية وتغيرات ديمغرافية كبيرة مع تزايد المخاطر البيئية وشح المياه وانعكاس ذلك على انعدام الأمن الغذائي.

وأشار أبو السعود، إلى التجربة الأردنية في تعزيز الموارد المائية وتنميتها من خلال تعزيز الحصاد المائي من مياه الأمطار وبناء الآبار التجميعية في المؤسسات، والمنازل، بالإضافة إلى بناء السدود.

ولفت إلى أن الأردن سارع إلى تنفيذ مشاريع مائية مستدامة، حيث تم تنفيذ مشروع الديسي لتأمين 100 مليون متر مكعب سنوياً، فيما يتم العمل حالياً على الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً.

وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تساهم في تعزيز رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك برامج التوعية للأطفال وطلبة المدارس بهدف تغيير السلوك مع تشديد حملات ضبط الاعتداءات.

عمل جماعي

في السياق، أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن هناك حاجة ملحة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى أهمية دور الابتكار في التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي للجميع، لافتاً إلى أهمية القطاع الخاص ودوره في مواجهة هذه التحديات، لأنه يمتلك الابتكار والموارد والخبرة اللازمة لتطوير وتنفيذ حلول مستدامة.

ودعا سنبل، إلى تحفيز التعاون الدولي والاستثمار في تدابير التكيف الزراعي المستدام، والتكنولوجيا الزراعية، والسياسات الداعمة لتعزيز آليات سلاسل الإمدادات الغذائية وضمان مستقبل القطاع الغذائي على نطاق عالمي.