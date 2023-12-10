«الأعلى للأمومة والطفولة» يستعرض دور الأطفال العرب في الاستدامة

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، أمس، جلسة تفاعلية تحت عنوان ((دور الأطفال العرب في مواجهة التغير المناخي))، ودعم الاستدامة في إطار أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وشهدت الجلسة التي استضافتها منصة التعليم الأخضر بالمنطقة الخضراء في ((كوب 28)) ، واختتمت أعمالها أمس بمشاركة فعالة منهم. ومثلت الجلسة التي شارك فيها أكثر من 20 طفلاً من مختلف الدول العربية، خطوة مهمة نحو تمكين الأجيال الجديدة وإشراكهم في النقاشات المتعلقة بالتغير المناخي.

وتناولت الجلسة، محاور عدة تشمل فهم أزمة المناخ والأمن الغذائي، وإعداد قاموس عمل مناخي خاص بالأطفال، وحث القائمون على الجلسة، الأطفال على المشاركة الفعالة وتعزيز فهمهم للمفاهيم المناخية.

كما شملت الجلسة، نشاطات مهارية وفنية لتحفيز التفاعل وتشجيع الأطفال على تقديم أفكارهم بطرق إبداعية. وحضر الجلسة

الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وفايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والدكتور حسن الببلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، وناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، إضافة إلى خبراء في مجال التغير المناخي، الذين قدموا توجيهات وملاحظات على مداخلات الأطفال، ما أثرى النقاش ووفر فرصة فريدة للأطفال للتفاعل مباشرة مع صناع القرار.

ترسيخ مشاركة

وتضمنت الجلسة التفاعلية، عدة أسئلة تم طرحها على الأطفال لاستكشاف معرفتهم بأزمة المناخ ومصادر المعلومات التي يعتمدون عليها، ومشاركة تجاربهم الشخصية مع التغير المناخي والتأثيرات التي شهدوها في مجتمعاتهم.

ورسخت الجلسة، مفهوم المشاركة لدى الأطفال، حيث ابتعدت منهجيتها عن الطرق التقليدية في التعليم والتواصل، وتم التركيز على تمكين الأطفال وتعزيز مهاراتهم من خلال تبادل الأدوار، واستخدام الفنون كوسيلة للتعبير، وجلسات العصف الذهني، ودراسات الحالة، مما وفر للأطفال تجربة غنية ومحفزة.

وأبرزت الجلسة، مداخلات الأطفال التي تميزت بالعمق والفهم الواضح لأهمية التحرك الفوري لمواجهة التغيرات المناخية، وقدم الخبراء المشاركون تعليقاتهم ورؤيتهم حول كيفية تبني ودمج أفكار ومقترحات الأطفال في الاستراتيجيات والسياسات المناخية.

وأكد الخبراء، أهمية اتباع نهج دولة الإمارات في تمكين وسماع صوت الأجيال الجديدة في المناقشات المتعلقة بالتغير المناخي، والتزامها القوي بإشراك الأطفال وتمكينهم كشركاء فعالين في جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تحول كبير

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، إن العالم اليوم على مشارف تحول كبير في كيفية التعامل مع أكبر تحديات هذا العصر وهو التغير المناخي. وتابعت: أثبتت الجلسة أن الأجيال الصاعدة تمتلك القدرة على إحداث تغيير ملموس، حيث أثبت الأطفال المشاركون امتلاكهم رؤية متبصرة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل العمل المناخي، واستعدادهم لتقديم مساهمات قيمة في هذا المجال، مؤكدة التزام الإمارات بتمكين الأصوات الشابة وتوفير المنصات اللازمة لهم للتعبير عن أفكارهم وتحويلها إلى خطط عمل فعالة.