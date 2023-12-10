رئاسة «كوب 28» تواصل جهودها لإنجاز تقدم جوهري والتزام مشترك في مفاوضات مؤتمر الأطراف

تواصل رئاسة مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، جهودها لإنجاز تقدم جوهري في عدد من الملفات المهمة التي من شأنها تعديل مسار العمل المناخي الدولي، والبناء على الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر الأطراف، من خلال توحيد المجتمع الدولي وراء التزام مشترك، يتمثل في الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مناخية سريعة وشاملة، استجابة للحصيلة العالمية الأولى للتقدم في أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وتعمل رئاسة ((كوب 28)) مع مفاوضي كافة الأطراف بروح المسؤولية والشراكة والوحدة، من أجل احتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، وذلك مع انطلاق أول أيام المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف، غداً الموافق 11 ديسمبر، وتستمر إلى 12 من الشهر ذاته، والتي يعقبها إعلان النتائج والقرارات النهائية لـ ((كوب 28)).

وتتطلع رئاسة ((كوب 28))، إلى العمل بشفافية وشمولية مع جميع الأطراف والمراقبين، للبناء على الزخم والتوجيه الذي حدده القادة، لتحقيق نتائج عملية وملموسة في الإمارات، بما يعكس الوحدة المتعددة الأطراف المطلوبة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض.

ونجحت الإمارات في جمع العالم خلال نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف خلال ((كوب 28))، بمشاركة أكثر من 176 من قادة العالم للمشاركة في أهم حدث مناخي عالمي تستضيفه الدولة، بهدف تدشين حقبة جديدة من العمل المناخي، وصولاً إلى 2030.

وبعد الاتفاق المبكر على جدول الأعمال واعتماد مندوبين مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، رسمياً للصندوق العالمي للمناخ، فضلاً على ترتيبات تمويله، انضم قادة العالم وممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشعوب الأصلية والشباب والعمل الخيري والمنظمات الدولية، بروح من التصميم المشترك، وإدراكاً لحاجة العالم إلى الاتحاد والعمل المشترك، وسرعة التنفيذ لسد الثغرات بين الطموح والجهود الفعلية الملموسة، وتبنّي حلول فعالة على المدى القريب.

وسلط المشاركون، الضوء على الفرص المتاحة لخفض الانبعاثات في كل قطاع، وتسريع الابتكار التكنولوجي لمعالجة انبعاثات النطاق 3، بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري لدعم تحقيق انتقال يتوافق مع هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأكد المشاركون، أهمية العمل العاجل، مع الاعتراف بالحاجة إلى تسريع عملية إجراءات التمويل، كما أشاروا إلى الحاجة الماسة في البلدان النامية، حيث التمويل والتكنولوجيا شرطان أساسيان لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، يستجيب للطلب المتزايد على الطاقة.