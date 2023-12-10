الإمارات والبرازيل تطلقان مجموعة أصدقاء العمل المناخي

اجتمعت نخبة من المندوبين رفيعي المستوى من أنحاء العالم، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، في خطوة تاريخية نحو الاعتراف بدور الثقافة في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

وخلال الاجتماع، أعلن معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومارغريت مينيزيس وزيرة الثقافة البرازيلية، رسمياً عن إطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة ((GFCBCA)) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويدعو التحالف الجديد، الذي يضم في عضويته 33 دولة، والعديد من وكالات الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في سياسات تغير المناخ.

كما يهدف إلى حفز الزخم السياسي، لضمان عمل متعدد الأطراف، يتسم بالفعالية والترابط والاتساق، ويعترف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في الأنشطة المناخية. وشهد الاجتماع أيضاً الكشف عن ((إعلان الإمارات للعمل المناخي المرتكز على الثقافة))، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

طوارئ ثقافية

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: ((ندرك أن للتغير المناخي تبعات تتجاوز المنظومة البيئية، لتطال آثارها منظوماتنا الاجتماعية والثقافية أيضاً.

فهو يشكل حالة طوارئ ثقافية لدوره السلبي في منع المجتمعات من الحفاظ على إرثه الثقافي، حيث يوفر العمل المناخي المرتكز على الثقافة حلاً فعالاً وشاملاً، يساعد على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ)).

ومن جانبها، قالت مارغريت مينيزيس: ((لا يمكن استبعاد الثقافة التي تعد أحد أهم وأقوى العناصر، من مواجهة تغير المناخ على هذا الكوكب)).

ومن جانبها، أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: ((تؤثر التغيرات المناخية بكثير من الأشكال في ثقافتنا المادية والمعنوية. ومع ذلك، فإن بعض أفضل الأمثلة على الحلول المناخية مستمدة في حد ذاتها من الثقافة والتقاليد والإرث. ومن أجل تعزيز جهودنا الرامية للحد من ارتفاع حرارة الأرض، والإبقاء عليها عند حدود 1.5 درجة مئوية، وحماية كوكب الأرض، ينبغي علينا تسخير الثقافة بجميع أشكالها)).

ويؤكد ((إعلان الإمارات للعمل المناخي المرتكز على الثقافة))، أن العالم اليوم لا يواجه فقط تحدياً بيئياً ومالياً وعلمياً فحسب، وإنما يشكل التغير المناخي كذلك تحدياً ثقافياً، وبالتالي، فإن معالجة أزمة تغير المناخ، وتحقيق أهداف اتفاق باريس، سيتطلب شمولاً وتعاوناً غير مسبوقين عبر جميع القطاعات، وتحديداً الثقافة.

ويشدد الإعلان على أن أي مسار لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لاتفاق باريس بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتخفيف من تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ووسائل الحد من الخسائر والأضرار، وتعزيز التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ، يجب أن يشمل التركيز على التراث الثقافي والفنون والصناعات الإبداعية كعوامل محفزة للعمل المناخي التحولي.