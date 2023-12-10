جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة تعرض نموذجها العالمي

تشارك جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، التي تنظم بلدية دبي دورتها الـ 13، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مؤتمر ((كوب 28)) لعرض نموذجها العالمي في تقييم إنجازات الاستدامة المتميزة والاحتفاء بها، وتسليط الضوء على معايير تفوقها بيئياً وتنموياً.

وتهدف الجائزة إلى تقدير الممارسات العالمية المبتكرة التي تحدث أثراً إيجابياً وتحسن جودة الحياة للنهوض بمدن المستقبل.

وقالت شيخة الرحومي المهيري، مدير إدارة التميز والمعرفة ببلدية دبي: ((تواصل جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة دورها كمنصة عالمية لمشاركة ممارسات تنموية تحقق جودة الحياة، وحضور الجائزة في مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) يكرّس الدور الريادي للإمارات كمنصة عالمية لتسليط الضوء على أبرز نماذج الاستدامة في المجتمعات الحضرية)).

وأضافت أنه مع اكتمال استلام كافة الترشيحات للدورة 13 للجائزة، نستعد للاحتفاء بالإنجازات الفائزة والإعلان عن المشاريع الخمسة الفائزة في الربع الأول من 2024.

5 فئات

وتضم الجائزة 5 فئات هي جائزة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة، وجائزة أجمل مبنى مبتكر وأيقوني، وجائزة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية، وجائزة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث، وجائزة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.