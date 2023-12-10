دورنا التوعية بقضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية

يجتهد المؤثرون وصناع المحتوى أعضاء برنامج ((سفراء العمل المناخي)) الذي أطلقه المكتب الوطني للإعلام لتغطية فعاليات وأخبار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ ((كوب28))، إضافة إلى الأحداث التي تقام في مدينة إكسبو حيث يبرز دورهم في التوعية بقضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية والترويج للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وذلك عبر محتوى إبداعي ومشوق يصل لمختلف فئات المجتمع، حسبما يؤكدون.

والتقت ((البيان)) عدداً من سفراء العمل المناخي الذين عبروا عن فخرهم باختيارهم سفراء العمل المناخي، وذلك تماشياً مع استقبال الدولة للحدث العالمي الأهم، مؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

رسائل

وفي هذا الإطار، قال سلطان البادي: أستطيع القول بأن المكتب الوطني للإعلام يعمل عبر البرنامج على حشد الجهود والإمكانات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وإيصال رسائل الإمارات إلى المجتمع والعالم. ويضم البرنامج مؤثرين وصناع محتوى محليين وإقليميين وعالميين من جنسيات متنوعة، ومتخصصين في فئات الإعلام، وخدمة المجتمع، والمهتمين بالشأن البيئي.

وأضاف: ، أفتخر باختياري لتمثيل وطني الإمارات كسفير للعمل المناخي، فمنذ التأسيس اهتمت الدولة بالاستدامة والعمل المناخي. واليوم تكمل الإمارات هذه المسيرة ومن واجبنا أن نقوم بتوصيل هذا الإنجاز للعالم في مختلف الميادين. ومن جانب آخر فإن دورنا كسفراء أن ننقل للعالم العربي والعالمي جهود دولة الإمارات في العمل المناخي، وأن نرصد التجارب والمشاريع الإماراتية ضمن احتضان الدولة لمؤتمر الأطراف كوب 28. وعلى سبيل المثال عملت على تغطية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في الإمارات والتي تنتج الكهرباء بدون أي انبعاثات كربونية، وتساهم بجهود الإمارات للحياد المناخي بنسبة تصل إلى 25 % وغيرها من المشاريع الوطنية التي تقدمها الدولة ضمن هذه المرحلة الحاسمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وأوضح ثامر الصياح أن البرنامج يهدف إلى تسخير جهود وإمكانيات صناع ومؤثري التواصل الاجتماعي، لتغطية الأنشطة المتعلقة بالمؤتمر، الرامية في مجملها إلى تعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي وجهود الإمارات في هذا السياق. وأضاف: نسعى كسفراء العمل المناخي إلى نقل رسائل الإمارات إلى المجتمع العالمي، بمشاركة مؤثرين وإعلاميين وصناع محتوى محليين وإقليميين وعالميين، من مختلف الجنسيات والتخصصات في مجالات الإعلام وخدمة المجتمع والشأن البيئي.

وتابع: نحرص من خلال المؤتمر على بيان الجهود والممارسات التي قامت بها الدولة في إطار العمل المناخي، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، وتسليط الضوء أيضاً على جهود الدولة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتغطية فعاليات المؤتمر.

مبادرات نوعية

فيما أشار عبدالله الأنصاري إلى حرصه التام إلى جانب زملائه الذين تم اختيارهم كسفراء للعمل المناخي من قبل المكتب الوطني للإعلام على تسليط الضوء على المبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة في مجال العمل البيئي والتي تساعد على تحقيق مخرجات عالمية، إضافة على التأكيد بمدى التزام الإمارات بالعمل المناخي، حيث إنها عضو فعال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأيضاً هي من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ. ولديها العديد من المبادرات المستدامة ومنخفضة الكربون، ما يساهم في دعم مكافحة تداعيات تغير المناخ، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بدأ بتعزيز مفهوم ثقافة البيئة في الإمارات عبر مبادرات وتشريعات وقوانين، حتى أصبح مفهوم الاستدامة البيئية جزءاً من منظومة الدولة، وهذا الأثر مرئي لجميع المقيمين على أرض الدولة وخارجها، ما ساهم في تحقيق تلك الرفاهية.

وقال محمد الجابري :يتمثل دورنا كسفراء للعمل المناخي بتسليط الضوء على الجهود المتعلقة بمجال التغير المناخي، وبيان الجهود في الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد المناخي 2050.